Benni McCarthy, antigo jogador do FC Porto, integra equipa técnica do Manchester United

McCarthy, de 44 anos, está diretamente ligado à eliminação do Manchester United em 09 de março de 2004, em Old Trafford, no último minuto do jogo, quando o FC Porto, que perdia por 1-0, dispôs de uma derradeira oportunidade para se apurar, um livre à entrada da área, que o sul-africano bateu com classe, obrigando o guarda-redes a rechaçar para o lado e a proporcionar a Costinha o golo do empate que manteve a equipa portista na rota do título.

Decorriam os oitavos de final da competição e ninguém esperava que o FC Porto eliminasse uma equipa recheada de estrelas do futebol mundial como Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes, os irmãos Neville, entre outros.

Welcoming a new face to our coaching team…

Great to have you on board, @BenniMcCarthy17 #MUFC

– Manchester United (@ManUtd) July 30, 2022

Subscrever De resto, o próprio Manchester United recordou esse jogo no seu ‘site’ ao anunciar a contratação de McCarthy, aludindo ao facto de este ser adepto dos ‘red devils’ na infância e de ter marcado dois golos contra a equipa inglesa na eliminatória dos oitavos de final, na época 2003/04, da Liga dos Campeões, que o FC Porto conquistaria ao bater na final os franceses do Mónaco, por 3-0.

«Sou apoiante do Manchester United desde criança e sempre quis jogar por eles. Adorei jogadores como Mark Hughes, Andy Cole e Ryan Giggs», disse McCarthy em declarações ao ‘site’ dos ‘red devils’.

O antigo avançado sul-africano, que também representou clubes como o Ajax, o Blackburn Rovers e o West Ham, deixou o cargo de treinador do AmaZulu em março, depois de levar esta equipa sul-africana ao segundo lugar na Liga, um resultado histórico, tendo sido nomeado ‘treinador do ano’ na época 2020/21, na África do Sul.

McCarthy assumirá a função de coordenar as «jogadas ofensivas e posicionamento» na equipa técnica de Ten Hag.

