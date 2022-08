Benji Espinoza retoma defensa jurídica del presidente Castillo y primera dama

Entornointeligente.com /

«Me reuní con el presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del presidente y la primera Dama», escribió el letrado en su cuenta de Twitter. Luego en declaraciones a RPP, explicó que las razones que motivaron su renuncia habían desaparecido, pero sin dar más detalles. Espinoza aclaró que su alejamiento no fue porque haya creído que el presidente Castillo es culpable, ni tampoco porque haya visto una prueba en su contra. «No es así», subrayó. Lea también: Yenifer Paredes se puso a disposición del Ministerio Público El abogado aseguró que regresa fortalecido a la defensa legal del jefe de Estado y la primera dama, quienes, resaltó, más allá de sus cargos, no dejan de ser personas que merecen respeto a sus derechos. En esta línea indicó que este viernes se desarrollarán dos diligencias como parte del proceso a sus defendidos. La primera, indicó, tiene que ver con la declaración del exministro Mariano González, y la segunda con las filtraciones de las investigaciones a la prensa. Sobre la decisión de Yenifer Paredes de ponerse a disposición del Ministerio Público, Espinoza señaló que dicho acto acabó con las especulaciones acerca de que la cuñada del mandatario tenía algún tipo de protección presidencial. (FIN) RMCH/JCR Más en Andina El ministro de @MinjusDH_Peru , Félix Chero Medina, destaca proyecto que amplía causales de expulsión de extranjeros, en el marco de la seguridad ciudadana ?? https://t.co/2VijMIJR2L pic.twitter.com/X5sBsqdmWA

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 Publicado: 10/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com