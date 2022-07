Benito Baranda y campaña por el Apruebo: «Prefiero el camino unitario, que nos sumemos en conjunto a los partidos»

Entornointeligente.com /

El exconvencional Benito Baranda (INC) abordó lo que fue el proceso constituyente, que concluyó el lunes con la entrega de la propuesta constitucional al Presidente Gabriel Boric . Baranda se mostró satisfecho con la labor de la Convención Constitucional (CC) y apuntó que en la campaña por el Apruebo de cara al plebiscito de salida, prefiere un trabajo conjunto con los partidos.

«Tengo una satisfacción profunda del trabajo realizado, por lo menos cómo lo hicimos y planificamos con nuestro grupo de 13 constituyentes de Independientes por una Nueva Constitución», dijo Baranda en conversación con El Mostrador en La Clave .

Sobre la campaña de cara al plebiscito de salida, que se realizará el 4 de septiembre, Baranda expresó que, junto a exconvencionales, «estamos trabajando para tener un relato unitario, para tener también acciones unitarias».

«Prefiero el camino unitario, que nos sumemos en conjunto a los partidos, para hacer esta campaña del Apruebo», enfatizó.

«Todas las acciones que voy a realizar a nivel nacional, en todos los territorios, los voy a realizar con aquellos que estamos por el Apruebo, que son personas de distintos partidos políticos, y también de movimientos independientes y escaños reservados», agregó.

Rol de independientes El exdirector del Hogar de Cristo también valoró el rol de los independientes en el desarrollo de la Convención Constitucional.

«Consideré siempre que este proceso tenía que estar plagado de personas independientes, contrario a lo que dicen muchos, que los independientes llevamos desorden a la Convención. Creo que llevamos el orden ciudadano que era necesario para construir un texto en el cual hubiese adhesión ciudadana de quienes ya no tenían ilusión del mundo político», sostuvo.

«Dije públicamente que el poder constituido no podía mezclarse con el poder constituyente, por eso me opuse a que personas notables, que tienen grandes habilidades, que podrían haber conducido este periodo de la Convención, yo dije que era mejor que no ingresaran a conducir la Convención», complementó.

«La Constitución del 80 sí fue un programa de Gobierno» El exconvencional desestimó que la propuesta constitucional sea un «programa de Gobierno» y apuntó que la Constitución del 80, surgida en dictadura, sí lo era.

«Este es un texto que puede tener altas coincidencias con un Gobierno progresistas, como ocurre en vivienda, pero no hay un programa de Gobierno como han pretendido meter algunos. Lo que sí fue un programa de Gobierno por su puesto fue la Constitución del 80 en plena dictadura», indicó.

La Carta Magna del 80, «a partir de una modificación del modelo de desarrollo de Chile, lo dejan a través de un Estado subsidiario a la negativa instalado en una Constitución pétrea, que nos llevó a estos altos niveles de desigualdad como nunca antes habíamos vivido en la historia moderna en Chile», comentó Baranda.

