Benicio Robinson se atribuye obra de Pandeportes en Bocas del Toro

Entornointeligente.com /

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) está por adjudicar una obra con un presupuesto de casi $18 millones para la construcción de la ciudad deportiva en Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro. Pero, desde ya, el diputado Benicio Robinson, presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), se atribuye el proyecto.

«Gracias a la gestión de nuestro diputado Benicio Robinson» es parte del mensaje que se pregona en un video promocional sobre la instalación deportiva, que está publicado en las redes sociales de Benicio Robinson hijo, presidente del gobernante PRD en Bocas del Toro, bastión político de su padre.

«Bocas del Toro crece» es la última frase del video donde se describen las cualidades del proyecto y, de paso, dice que «el 9 de agosto se estarían recibiendo a los oferentes del gran proyecto». En el video no queda claro exactamente cuál fue el papel de Robinson.

View this post on Instagram A post shared by Benicio Robinson Jr. (@beniciorobinsonjr)

De parte de Pandeportes, que dirige Héctor Brands, han asegurado que el plan de infraestructura que lleva a cabo la entidad se maneja de forma ordenada y organizada. Varios de los millonarios proyectos de instalaciones deportivas que promueve la entidad, como el Centro de Alto Rendimiento y el Salón de la Fama, están contemplados en el plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. No es el caso de la ciudad deportiva que se planea construir en Changuinola.

Según documentos publicados en Panamá Compra, la obra ya cuenta con partidas certificadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para su financiamiento. En el portal de contrataciones públicas también consta que solo una empresa presentó propuesta para construir la ciudad deportiva: Constructora Rigaservices, S.A., que propuso un precio de de $17 millones 963 mil 58. El contrato implica el estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento de la obra.

Según los documentos, el proyecto contará con un estadio de fútbol, una arena multideportiva, un campo de béisbol infantil, un anfiteatro, un edificio de combate, gimnasio, área de recreación general y una plaza para eventos culturales, entre otros.

La preferida en Bocas

Si Pandeportes adjudica el proyecto a Rigaservices, S.A., sería el sexto contrato que asigna a esta compañía, desde 2021. Además, sería el segundo más oneroso, pues a esta empresa se le adjudicó la construcción del Estadio de Béisbol Mariano Rivera y el Centro de Alto Rendimiento de Béisbol en Veracruz, Panamá Oeste, por $39 millones 150 mil 220.

En total, Pandeportes ha adjudicado a Rigaservices, S.A., contratos por un monto de $60 millones 446 mil 858. Tres de ellos corresponden a proyectos en Bocas del Toro, centrados principalmente en el distrito capital de Changuinola. Los mismos se gestionaron antes de que Brands asumiera la dirección de Pandeportes. Por ejemplo, el contrato para la construcción de villas deportivas en Changuinola fue adjudicado en mayo de 2021, un mes después de la llegada de Brands, por un monto de $8 millones 995 mil 915.

En febrero de 2021 se le adjudicó a esa empresa, por $5 millones 514 mil 512, la construcción de un complejo deportivo en el corregimiento de El Empalme, el cual queda dentro de Changuinola. Ese mismo mes también recibieron el contrato para construir el estadio de béisbol del distrito de Almirante, por $4 millones 991 mil 210.

A esta constructora también se le asignó un contrato de forma directa por $1.7 millón para la instalación de la grama, el drenaje y el mantenimiento del estadio Rommel Fernández.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com