Benfica sofreu para dar a volta ao Girona

O Benfica bateu, esta sexta-feira, em Yverdon-les-Bains, na Suíça, por 4-2, os espanhóis do Girona, em mais um ensaio a pensar na missão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a 2 de Agosto. Ao quarto jogo de preparação, a equipa de Roger Schmidt experimentou algumas dificuldades para se impor a um adversário robusto, marcando por Vertonghen (57'), Bah (60'), Yaremchuk (67') e Rodrigo Pinho (89') depois de uma primeira parte em branco.

Quatro golos a darem a volta ao resultado, já com o segundo «onze» em campo, que, só no último instante demoveu o Girona de continuar em busca do empate.

O Benfica podia ter marcado no primeiro remate, logo no segundo minuto, mas o guarda-redes Juan Carlos negou o golo a Gonçalo Ramos, servido por João Mário após passe longo de Otamendi. Neres ameaçou pouco depois, numa altura em que se tornava mais ou menos evidente que ao Girona, recém-promovido à principal Liga espanhola, estava reservado o papel secundário, de quem se esperava a tenacidade suficiente para ir adiando o inadiável, o que fez com competência.

Com o mesmo «onze» inicial dos dois jogos da Algarve Cup – apenas Hélton Leite alternou na baliza com Vlachodimos – o Benfica fechou os espanhóis no seu meio-campo defensivo, autorizando uma saída precária em cima do primeiro quarto de hora.

Roger Schmidt encontrou, nesta viagem à Suíça, um adversário hermético, a colocar novos desafios na pesquisa de espaços para contornar o tipo de obstáculos em que tropeçará na Liga portuguesa.

Com um balanço de 10 golos marcados e apenas um consentido nos três testes anteriores, o Benfica teve ainda outra pequena amostra das armadilhas com que terá de lidar no campeonato: no primeiro canto do Girona, a equipa portuguesa esteve perto de sofrer o segundo golo da pré-época, em lance a fazer lembrar o golo de Aleksandar Mitrovic, do Fulham, no Algarve.

Desta feita, foi o capitão dos catalães, o internacional uruguaio Christián Stuani, melhor marcador da história do Girona, a ameaçar no primeiro de três cantos consecutivos.

O desgaste acumulado, sublinhado pelas temperaturas no relvado do Municipal de Yverdon-les-Bains, impunham uma mudança de abordagem, com a primeira paragem para refrescar a permitir que Schmidt fizesse um ponto de situação.

O Benfica precisava recuperar a lucidez necessária para se desembaraçar do espartilho costurado pelo Girona. Depois de dois jogos em que marcou nos primeiros minutos, resolvendo a questão ainda na primeira parte, com três golos sem resposta, as «águias» chegavam ao intervalo em branco, tal como no primeiro ensaio, com o Reading.

Gonçalo Ramos poderia, contudo, ter desbloqueado o desafio no último minuto do período de compensação: Enzo Fernández isolou o jovem atacante, que levou uma eternidade a definir o lance, acabando por perder o tempo e espaço para rematar.

Apesar do desconforto causado pelo nulo, mesmo que a estatística ao intervalo fosse mais equilibrada do que seria normal, Roger Schmidt não alterou o plano de jogo e trocou toda a equipa para a segunda metade.

E, tal como no início, o Benfica esteve na iminência de marcar, por Chiquinho. Henrique Araújo reclamou falta para penálti e Diego Moreira falhou a emenda a cruzamento de Bah. Estava dado o mote perante um adversário que manteve a estrutura da primeira parte neste seu segundo teste da temporada e que em lance de bola parada chegou à vantagem. Meité não foi competente a aliviar, com a bola a ressaltar no espanhol e a sobrar para Stuani (52') mostrar a sua especialidade.

Respondia o Benfica, mais uma vez de canto, por Vertonghen (57’), à meia-volta. O empate não durou muito tempo, já que numa saída desastrada do Girona, Bah (60’) surgiu na área a dar vantagem ao Benfica. Esgotado, o Girona falhava sistematicamente as transições, facilitando a tarefa do adversário, que aproveitou um penálti sobre Chiquinho para dissipar as dúvidas e aumentar a vantagem por Yaremchuk (67’).

O Girona ainda reduziu, por Santiago Bueno (77'), tentando chegar à igualdade e obrigando o Benfica a sofrer mais um pouco para consumar a quarta vitória da pré-época com o selo de Rodrigo Pinho (89').

LINK ORIGINAL: Publico

