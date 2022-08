Benfica sofre mas vence Casa Pia com Chalana na camisola

Entornointeligente.com /

O Benfica venceu este domingo o Casa Pia por 1-0, em jogo a contar para a segunda jornada da Liga Bwin . Com este resultado, os encarnados somam mais uma vitória ao registo que trazem desde a pré-época.

Mas o encontro não começou favorável à equipa das águias , que entrou em campo com camisolas a homenagear Fernando Chalana, que morreu na quarta-feira. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, o Casa Pia entrou forte, tentando impor o seu jogo e não dando muito espaço ao Benfica, sujeitando os jogadores encarnados a um jogo de paciência.

Perante uma equipa organizada, o Benfica ia trocando a bola de forma rápida, mas o problema era a finalização. O momento de maior perigo em toda a primeira parte chegou aos 24 minutos, quando Gonçalo Ramos, em desequilíbrio, fez um desvio muito fraco para a baliza defendida por Ricardo Baptista, permitindo ao central João Nunes cortar a bola mesmo em cima da linha de golo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Aos 33″, Rafa tentou a sua sorte, atirando forte à figura do guardião do Casa Pia. Do lado dos gansos, o desperdício e a falta de oportunidades também marcaram a primeira metade do encontro. Tirando contra-ataques rápidos conduzidos pelo nigeriano Godwin – que ia causando calafrios à defesa encarnada – , mas sem grandes consequências. Em cima do intervalo, o extremo tentou a sua sorte, depois de uma jogada de futebol rápido, mas rematou à figura de Odysseas Vlachodimos. Tudo empatado no final dos primeiros 45 minutos.

Insatisfeito com a prestação da sua equipa, que tem demonstrado acutilâcia ofensiva nos jogos que já fez até ao momento, Roger Schmidt fez a primeira alteração logo ao intervalo, substituindo o lateral-direito Gilberto pelo reforço Alexander Bah, que veio agitar o corredor direito das águias, em parceria com Diogo Gonçalves, a maior surpresa do onze inicial encarnado.

No entanto, do lado contrário a toada mantinha-se e o Casa Pia mostrou personalidade e ia aparecendo com perigo junto à área do Benfica. Aos 55″, Godwin teve mesmo nos pés a oportunidade de marcar, mas desperdiçou a oportunidade, num lance individual em que, dentro da área, tirou Otamendi da frente e fintou Morato. Ao rematar, a bola foi intercetada por Otamendi, impedindo assim o 1-0 para a equipa da casa.

Por fim, um golo Minutos depois, aos 58″, Gonçalo Ramos fazia o 1-0 para as águias.

Numa jogada iniciada por Enzo Fernández, João Mário lançou Rafa no corredor direito, que cruzou rasteiro para o interior da área. Com alguma confusão à mistura, Gonçalo Ramos aproveitou a oportunidade, antecipou-se ao defesa João Nunes e inaugurou o marcador. Nos festejos, o jovem avançado formado no Seixal dedicou o golo a Chalana.

Antes do final do encontro, Rafa tentou a sua sorte, com um remate forte, mas a bola saiu por cima.

Já na reta final do jogo, Alejandro Grimaldo saiu lesionado, depois de muitas queixas físicas, sendo substituído por Vertonghen. Minutos depois, o defesa central Otamendi foi expulso por acumulação de amarelos, depois de travar um contra-ataque do Casa Pia.

Com este resultado, o Benfica soma agora duas vitórias em outros tantos jogos no campeonato e está provisoriamente isolado no topo da classificação.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com