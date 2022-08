Benfica saiu da Polónia com a Champions ao virar da esquina

Entornointeligente.com /

Em jogo está o primeiro grande objectivo da época para o Benfica e, em caso de insucesso, o que resta da temporada ficará comprometido a nível desportivo e financeiro. No entanto, o quinto jogo oficial dos «encarnados» em 2022-23 terminou em nova prova de força. Contra um Dínamo Kiev que vinha mostrando fiabilidade, as «águias» apresentaram-se com o «plano A» de Roger Schmidt e saíram da Polónia com o apuramento para a Champions ao virar da esquina. Em Lodz, na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, Gilberto e Gonçalo Ramos fizeram os golos do importante triunfo benfiquista, por 0-2.

Após dois jogos em que a ausência de David Neres forçou Schmidt a alterar o «onze», o regresso do extremo deu a possibilidade ao técnico alemão de colocar em campo a equipa-tipo do Benfica neste arranque de época. Sem surpresas, Schmidt não prescindiu da dupla que dá segurança e qualidade ao meio-campo (Florentino e Enzo), entregando a João Mário, Neres, Rafa e Ramos a responsabilidade de atacar a baliza ucraniana.

Placar ao Vivo {eventName} Com muita qualidade na equipa inicial – nove internacionais pela Ucrânia e um pela Polónia -, o Dínamo não tinha uma das suas referências na zona central – Sydorchuk estava castigado –, mas o consagrado Mircea Lucescu não abdicou da estratégia habitual: com o desenho táctico a oscilar entre o 4x2x3x1 e o 4x4x2, os ucranianos apostavam em dar a bola ao Benfica, para contra-atacarem com velocidade pelas alas.

Sem problemas em assumir o comando, o Benfica criou a primeira oportunidade aos 3’ (Ramos rematou às redes laterais), mas, na primeira vez que conseguiu libertar-se da pressão alta benfiquista, Biesedin rematou para boa defesa de Vlachodimos – o ucraniano estava adiantado em relação à defesa «encarnada».

Ao aviso do adversário, o Benfica respondeu no minuto seguinte com um golo. Aos 9’, após uma excelente circulação de bola, uma combinação entre Ramos e João Mário, terminou com uma assistência para Gilberto, que colocou a bola junto ao ângulo esquerdo da baliza de Buschan.

GILBERTO CARLOS ?? Que jogada coletiva ??

?? @ChampionsLeague | @DynamoKyiv 0 x 1 @SLBenfica #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/Fuj85u8jke

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 17, 2022 O segundo golo nesta época do lateral inverteu a tendência do jogo e o Dínamo passou a ter a iniciativa, mas, embora a bola passasse a circular mais vezes perto da área benfiquista, foi a equipa portuguesa que voltou a estar perto do golo: aos 24’, João Mário rematou em arco ligeiramente ao lado.

Quase sempre pela direita, onde Tsygankov causava problemas a Grimaldo, o Dínamo esteve perto do empate aos 34’ – o extremo fez uma diagonal e rematou com o pé esquerdo com muito perigo -, mas, tal como tinha acontecido no início, o Benfica respondeu ao perigo com um golo.

Protagonista no ataque por bons motivos, Tsygankov fez um mau atraso para a entrada da sua área, Neres interceptou e a bola sobrou para Ramos, que acrescentou mais uns milhares de euros à sua cotação: com um remate de primeira, o avançado fez o quinto golo em cinco jogos.

Positivo/Negativo Positivo Benfica Houve uma mão cheia de jogadores benfiquistas em muito bom plano na Polónia, mas, no entanto, a exibição do Benfica contra o Dínamo Kiev valeu pelo colectivo. Com uma equipa bem equilibrada a meio-campo, as “águias” minimizaram os principais trunfos dos ucranianos e, durante quase todo o encontro, tiveram a partida em Lodz sob controlo.

Negativo Tsygankov Aos 24 anos, o extremo direito é o mais talentoso jogador dos ucranianos e, enquanto esteve em campo, o capitão do Dínamo Kiev esteve sempre directamente ligado às principais dores de cabeça que a defesa benfiquista teve na partida. No entanto, foi um erro de Tsygankov que deixou o Benfica com pé e meio na fase de grupos da Liga dos Campeões: o internacional ucraniano fez o mau atraso que esteve na origem do golo de Gonçalo Ramos.

Com a eliminatória bem encaminhada, o Benfica surgiu na segunda parte mais expectante. Sabendo que a arma do rival são as transições rápidas, Schmidt recuou a equipa, forçando o Dínamo a atacar de forma organizada. Com isso, o jogo perdeu qualidade e, em cima dos 60’, surgiu uma dupla alteração habitual: entraram Henrique Araújo e Yaremchuk para os lugares de Ramos (não se treinou na véspera) e Neres (vem de lesão).

Embora com pouco critério, o Dínamo ainda voltou a dar trabalho a Vlachodimos, aos 68’ e 82’, mas a equipa de Lucescu nunca mostrou grande capacidade para inverter o resultado e ameaçar o registo 100% vitorioso de Roger Schmidt, que deixa ao Benfica muito perto de, pelo segundo ano consecutivo, entrar na Liga dos Campeões após superar duas eliminatórias.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com