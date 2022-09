Benfica rei do mercado, com Draxler mas sem Horta. Dragão David Carmo foi o mais caro

Entornointeligente.com /

O Benfica dominou o último dia do mercado de transferências e com direito a uma estrela: Julian Draxler. O nome dispensa apresentações e o currículo fala por ele. É campeão do Mundo pela seleção da Alemanha (2014) e chega à Luz por empréstimo do PSG, sem opção de compra. Os encarnados vão pagar 2, 5 milhões de taxa de empréstimo e ainda uma percentagem do ordenado de sete milhões anuais, que internacional alemão de 28 anos aufere no clube francês.

Draxler vai vestir a camisola 93 e tornar-se o quinto campeão mundial a jogar no campeonato português, depois do brasileiro Anderson Polga (Sporting, de 2003 a 2012), dos espanhóis Joan Capdevilla (Benfica, 2011-12) e Iker Casillas (FC Porto, de 2015 a 2020) e do francês Adil Rami (Boavista, 2020-21). «O Benfica é um grande clube, com uma grande história. Estava a precisar de tempo de jogo e este é o clube perfeito para mim, para jogar bom futebol e reencontrar-me comigo próprio», disse o médio ofensivo, revelando que não escolheu a camisola 10 «por respeito», até porque o número foi retirado esta época em memória de Fernando Chalana, falecido em agosto.

O alemão é a estrela deste mercado, mas é David Neres que fica com o título de reforço que obrigou a maior investimento (15,3 milhões de euros). Os encarnados contratam mais dois reforços por dois dígitos (Enzo Fernández e Fredrik Aursnes), num investimento total a rondar os 60 milhões.

Subscrever E tiveram direito a um brinde. Ao saber da lesão de Morato (vai parar oito semanas) e da saída de Vertonghen para o Anderlecht (mercado na Bélgica só fecha terça-feira e por isso não foi ainda anunciado), Roger Wittmann, empresário de Draxler, ofereceu John Brooks, defesa central norte -americano de 1, 93 metros, sem clube depois de cinco anos ao serviço do Wolfsburgo. Assinou até ao final da época.

A porta também se abriu para saídas. Julian Weigl foi emprestado ao Borussia Mönchengladbach. O médio partilhou um vídeo com um dos momentos de águia ao peito com uma curta mensagem aos benfiquistas. «Obrigado Benfica. Rumo ao 38», escreveu Weigl, que foi cedido por um ano e sem opção de compra. Também Meïté disse adeus para assinar pelo Cremonese até final da época. A cedência do médio foi com opção de compra, mas o valor não foi revelado.

André Almeida e Rodrigo Pinho podem ser reintegrados até encontrarem um clube num dos mercados ainda em aberto – México, Bélgica, Turquia, Rússia, Qatar e Arábia Saudita -, tal como Taarabt, que foi afastado do grupo por Schmidt negoceia a saída.

O dia começou, no entanto, com Roger Schmidt a dizer, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela (sexta-feira, às 19.00, BTV), que Ricardo Horta não seria reforço. E foi já no final do último dia do mercado que chegou um guarda-redes para o FC Porto . Samuel Portugal deixou o Portimonense e assinou pelos dragões até 2027. «Contrariamente ao que alguns jornais noticiaram, comprámos 20% dos direitos desportivos do jogador por um milhão de euros. Temos opção não obrigatória, mas esperemos exercê-la, para comprar mais percentagens com o decorrer do tempo, se ambos entendermos, sinal de que isto resulta», revelou Pinto da Costa ao jornal O Jogo.

O Sporting e o Estoril conseguiram acertar a transferência de Arthur Gomes para Alvalade em cima do fecho do mercado . Curiosamente, na conferência de imprensa de antevisão do jogo dos leões com os canarinhos (sexta-feira às 21.15, Sport TV), Rúben Amorim recusou-se a falar daquele que seria o último reforço leonino anunciado. Arthur assinou até 2027. O negócio pode chegar aos quatro milhões de euros.

344 reforços em 2022-23 Não é por acaso que Pep Guardiola e Jurgen Klopp, dois dos treinadores que mais compram e mais dinheiro têm para fazer contratações astronómicas, têm elogiado a arte dos clubes portugueses para descobrir talentos e a rentabilizá-los. Este verão é um bom exemplo disso. Segundo o site transfermarkt.com , os clubes da I e II Ligas contrataram 347 jogadores para a época 2022-23, num total de 169, 8 milhões, em contraste com os 431, 3 milhões encaixados com 304 saídas. Ou seja, as vendas renderam quase o triplo.

O Benfica, por exemplo, vendeu Darwin Núñez ao Liverpool por 75 milhões de euros, depois de o comprar por cerca de 24 milhões há menos de dois anos. A venda do avançado uruguaio foi mesmo um dos maiores negócios deste mercado de verão, no qual as águias encaixaram 121,3 milhões, valor que só perde para mercado de 2019-20, quando o clube da Luz vendeu João Félix num encaixe histórico de 240 milhões de euros.

Para os lados de Alvalade as saídas renderam receitas recorde de 119, 8 milhões de euros, fruto de duas grandes vendas. Matheus Nunes por 40 milhões para o Wolverhampton e João Palhinha para o Fulham por 20 milhões. A que se juntou os 38 milhões de Nuno Mendes, depois do PSG acionar a opção de compra prevista no empréstimo da época passada.

Com quase 120 milhões de euros a entrar nos cofres do Sporting, os adeptos talvez esperassem um maior investimento no plantel, mas o clube apostou no reforço de todos os setores de forma sustentada e equilibrada, num total de 41,9 milhões de euros (incluindo os três milhões pagos pelo empréstimo de Francisco Trincão, que chegou do Barcelona). Um valor que, ainda assim, supera o investimento feito na época do título (35,4 milhões) e do ano passado (21,5).

Já no Dragão o lucro foi menor: 85, 5 milhões de euros. As saídas de Vitinha para o PSG (41, 5 milhões) e de Fábio Vieira para o Arsenal (35) ajudaram o clube a resolver os problemas financeiros e a regularizar o fair-play financeiro da UEFA, mas enfraqueceram o meio-campo. E como o investimento (51) foi inflacionado com a compra de David Carmo (20 milhões), o balanço ficou aquém de outras épocas. A contratação do defesa-central de 20 anos bateu todos os recordes, sendo a mais avultada de sempre entre clubes da I Liga, tendo colocado o Sp. Braga de boa saúde financeira.

A venda de David Carmo foi a única saída do plantel bracarense, que assim manteve o núcleo duro – incluindo Ricardo Horta, a grande novela deste mercado, e gastou apenas 4, 5 milhões em reforços, com destaque para Simon Banza, que entrou direto no onze e já se destacou nas primeiras jornadas.

Os jogadores sem clube ainda podem ser inscritos, mas para quem não ficou satisfeito nesta janela, o mercado volta a abrir em janeiro.

Antony, o às dos milhões que se junta a Ronaldo A nível internacional, destaque para Inglaterra onde se acabaram todas as dúvidas: Cristiano Ronaldo continua no Manchester United, depois de um mercado de verão em que andou nas bocas do mundo, devido à alegada vontade em deixar o clube inglês. Foram muitos os pretendentes apontados para a estrela portuguesa, que afinal se mantém em Old Trafford. Para breve são de esperar as prometidas explicações de CR7 sobre o seu atraso em integrar os trabalhos da equipa e sobre todos os rumores à sua volta.

Assim sendo, Ronaldo é mais uma estrela de um United que gastou 238 milhões de euros, dos quais 95 foram gastos no brasileiro Antony, o verdadeiro rei dos milhões por ter protagonizou a transferência mais avultada desta janela de verão. Aliás, o extremo de 22 anos foi uma das maiores fontes de receita do Ajax, que nos últimos dois meses amealhou um total de 216 milhões de euros só com vendas dos jogadores. Refira-se que o clube holandês recebeu diretamente dos cofres do Manchester United qualquer coisa como 152,3 milhões de euros, uma vez que a Antony juntou-se ainda o defesa Lisando Martínez, por 57, 3 milhões de euros.

O principal negócio do fecho do mercado acabou por ser protagonizado pelo Chelsea, que contratou o avançado gabonês Pierre Aubameyang ao Barcelona por uma verba a rondar os 14 milhões de euros, aos quais juntou-se ainda o passe de Marcos Alonso, que rumou ao clube espanhol.

O Chelsea acabou por ser o clube que mais dinheiro investiu em reforços, num total de 266,9 milhões de euros, ainda sem contar com a verba de Aubameyang, que ainda não foi anunciado oficialmente.

De resto, a Premier League foi, de longe, o campeonato europeu que mais dinheiro gastou em transferências, totalizando mais de 2,1 mil milhões de euros, quase três vezes mais que a Série A italiana, a segunda mais gastadora das cinco maiores ligas da Europa. Em Itália, a Juventus foi a principal animadora do mercado, investindo 102,4 milhões, dos quais 81 milhões em apenas dois jogadores: Bremer e Chiesa.

Curiosamente, a liga francesa foram ultrapassados os 500 milhões de euros, enquanto em Espanha e na Alemanha essa fasquia não foi atingida.

