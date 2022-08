Benfica, Maccabi Haifa y Viktoria Pilsen clasificaron a la fase de grupo de la Champions

Entornointeligente.com /

Benfica se impuso este martes por 3-0 al Dinamo Kiev (5-0 en el global de la eliminatoria) y consiguió el boleto para la fase de grupos de la Champions League.

El conjunto portugués festejó ante su gente por los goles del argentino Nicolás Otamendi, el luso Rafa Silva y el brasileño David Neres.

El zaguero que supo defender los colores del Manchester City marcó a los 26 minutos, cuando el duelo estaba igualado, luego de un córner jugado corto que derivó en un centro al segundo palo para su cabezazo.

El argentino, una fija en el seleccionado de Lionel Scaloni, fue clave con su tanto, como también lo fue su compatriota Enzo Fernández, quien fue titular y pese a no ver podido marcar, fue una de las figuras.

El equipo que en la edición pasada llegó a los cuartos de final de la competición continental, instancia en la que fue eliminado por el Liverpool, fue tercero en la liga portuguesa en la campaña 2021/22, detrás del campeón Porto y del Sporting Lisboa, por lo que este año tuvo que jugar la preChampions. Lo hizo de manera exitosa y ahora sí se unirá a la zona de grupos.

Este martes también consiguieron la clasificación Maccabi Haifa de Israel y Viktoria Pilsen de República Checa.

Maccabi eliminó al Estrella Roja tras empatar 2-2 en Belgrado con un gol en contra de los serbios en el descuento (3-2 en la ida) y Viktoria Pilsen selló el billete tras vencer 2-1 al Qarabag azerbaiyano (0-0 en la ida).

Jornada del miércoles

El miércoles se conocerán los tres últimos equipos clasificados para la máxima competición: Bodo/Glimt noruego y Cophenague aparecen como favoritos después de haberse impuesto en la ida a Dínamo Zagreb y Trabzonspor, aunque jugarán fuera de casa, mientras que PSV Eindhoven y Glasgow Rangers jugarán en los Países Bajos tras el 2-2 de la ida. Los equipos eliminados jugarán la Europa League.

Por el momento, los otros clasificados son Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern Múnich, PSG, Porto, Ajax, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid y Sevilla.

También RB Leipzig, Tottenham, Borussia Dortmund, RB Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Nápoli, Inter de Milan, Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen, Olympique Marsella, Brujas y Celtic, además de los tres clubes que obtuvieron este martes la clasificación.

La primera fecha se disputará entre el 6 y 7 de septiembre, mientras que la gran final se celebrará el sábado 10 de junio de 2023 en Estambul, Turquía, luego de que esa sede se haya cambiado en 2020 y 2021 por la pandemia de coronavirus.

⏰ RESULTS ⏰

🥳 Benfica, Maccabi Haifa, and Plzeň make it through to the 2022/23 group stage! #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2022

