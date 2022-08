Benfica isola-se na liderança do campeonato após vencer Paços de Ferreira

Entornointeligente.com /

O Benfica venceu, esta terça-feira, por 3-2 o Paços de Ferreira no Estádio da Luz, num jogo que regulariza o calendário do campeonato, uma vez que diz respeito à terceira jornada da Liga Bwin, disputada no fim de semana de 20 e 21 de agosto.

Numa partida em que as ‘águias’ de Roger Schmidt eram as favoritas à vitória, os ‘castores’ de César Peixoto, que assistiu à partida fora do banco, inauguraram o marcador, aos 39’, com um golo de Koffi, embora os ‘encarnados’ tenham colocado a bola no interior da baliza, mas o lance foi anulado por fora de jogo pelo VAR.

Três minutos depois, David Neves deu a primeira resposta positiva do Benfica na partida, com um remate que enganou o guarda-redes José Oliveira.

Antes do intervalo, João Mário converteu uma grande penalidade, levando as ‘águias’ para a segunda parte com mais um golo de vantagem do que Paços de Ferreira.

A aumentar a distância no marcador, Gonçalo Ramos não vacilou à frente da baliza, aos 56’, deixando o Benfica mais confortável.

Contudo, a pressão subiu novamente quando Koffi bisou, aos 80’. Ainda assim, a equipa ‘encarnada’ manteve a vantagem até ao apito final, lançando-se para a liderança isolada no campeonato.

Feitas as contas, Benfica soma 12 pontos e sobe para o primeiro lugar. Já o Paços de Ferreira continua sem pontuar na Liga Bwin, apesar de ter marcado na Luz os primeiros dois golos nesta edição do campeonato.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com