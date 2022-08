Benfica defronta Dínamo Kiev ou Sturm Graz no play-off se ultrapassar o Midtjylland

Entornointeligente.com /

Caso ultrapasse os dinamarqueses do Midtjylland na 3.ª pré-eliminatória, o Benfica vai defrontar Dínamo Kiev ou Sturm Graz no playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

A primeira mão do playoff está agendada para 16 ou 17 de agosto, enquanto a segunda para 23 ou 24 do mesmo mês.

Antes, o Benfica vai receber o Midtjylland esta terça-feira na Luz e vai jogar na Dinamarca uma semana depois, enquanto o Dinamo de Kiev é esta quarta-feira anfitrião do Sturm Graz na casa emprestada de Lodz, na Polónia, e viajará até à Polónia para disputar a segunda-mão a 9 de agosto.

Subscrever No playoff, estarão em competição 12 equipas. 8 do caminho dos campeões, ou seja, 8 campeões nacionais dos respetivos países (entre o 13.º e o 55.º lugar no ranking UEFA); e quatro do caminho das ligas, ou seja, quatro equipas não campeãs de ligas entre o 5.º e o 15.º lugar do ranking UEFA.

FC Porto e Sporting, recorde-se, já estão qualificados para a fase de grupos. Tal como na última época, em que eliminou o Spartak Moscovo e o PSV Eindhoven, o terceiro lugar na I Liga de 2021-22 obriga o Benfica a passar estas duas eliminatórias para estar na competição milionária.

Resultado do sorteio da 3.ª pré-eliminatória: Caminho dos campeões

Qarabağ FK/Ferencvárosi – Sheriff Tiraspol/FC Viktoria Plzeň

Bodø/Glimt/Žalgiris Vilnius – Ludogorets/Dínamo Zagreb

Maccabi Haifa/Apollon Limassol – Estrela Vermelha de Belgrado/FC Pyunik

FC Copenhaga – Trabzonspor

Caminho das ligas

Dínamo Kiev/Sturm Graz – Benfica/Midtjylland

Union Saint-Gilloise/Rangers – Mónaco/PSV Eindhoven

