Benfica defende liderança em Famalicão, FC Porto e Sporting recebem surpresas

Entornointeligente.com /

Os ‘encarnados’ lideram isoladamente o campeonato com 15 pontos, graças ao pleno de vitórias na temporada, e procuram o 11.º triunfo seguido no recinto do Famalicão, 15.º classificado, com quatro pontos.

Sem os castigados João Mário e Gonçalo Ramos, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, deverá promover alterações no ‘onze’, também pela proximidade da visita à Juventus, para a Liga dos Campeões.

O Benfica defronta os minhotos a partir das 15:30, num encontro que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve, cinco horas antes de o campeão FC Porto receber o Desportivo de Chaves, no Estádio do Dragão, às 20:30.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Os ‘azuis e brancos’ procuram o segundo triunfo seguido no campeonato, depois do desaire ‘fora de horas’ no terreno do Atlético de Madrid (2-1), para a Liga dos Campeões, e antes da receção aos belgas do Club Brugge, para a mesma competição, na terça-feira.

A equipa comandada por Sérgio Conceição, que segue no terceiro lugar, com os mesmos 12 pontos do Portimonense e a um do Sporting de Braga, recebe o Desportivo de Chaves, que ocupa o tranquilo sétimo lugar, com oito pontos, num encontro em que não vai poder contar com o médio Otávio, que se lesionou na capital espanhola.

Os transmontanos não perdem desde a primeira jornada, quando foram derrotados pelo Vitória de Guimarães em casa (1-0), tendo ido vencer aos campos de Marítimo (2-1) e Sporting (2-0) e somado dois empates em casa.

Igualmente com quatro vitórias seguidas chega o Portimonense à sexta ronda — também perdeu na estreia na receção ao Boavista (1-0) –, apresentando-se no terreno do Sporting com mais cinco pontos do que os ‘leões’.

Apesar do modesto oitavo lugar, com sete pontos, a formação orientada por Rúben Amorim deve apresentar-se motivada no embate com os algarvios, marcado para as 18:00, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro, depois do inédito triunfo na Alemanha, após 14 jogos, frente ao Eintracht Frankfurt (3-0).

Também os ‘leões’, sem o lesionado St. Juste, devem gerir a equipa, atendendo à receção aos ingleses do Tottenham, na terça-feira, para a ‘Champions’.

A jornada, que termina na segunda-feira, com a receção do Vizela ao Estoril Praia, prossegue no domingo, com quatro jogos, com destaque para a visita do Sporting de Braga, segundo classificado, ao terreno do Rio Ave, 12.º.

Programa da sexta jornada:

– Sexta-feira, 09 set:

Vitória de Guimarães – Santa Clara, 1-0

– Sábado, 10 set:

Famalicão — Benfica, 15:30

Sporting — Portimonense, 18:00

FC Porto – Desportivo de Chaves, 20:30

– Domingo, 11 set:

Paços de Ferreira – Casa Pia, 15:30

Arouca — Boavista, 18:00

Marítimo – Gil Vicente, 18:00

Rio Ave – Sporting de Braga, 20:30

– Segunda-feira, 12 set:

Vizela – Estoril Praia, 20:15

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com