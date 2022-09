Benfica de novo na fase de grupos da Champions feminina

Entornointeligente.com /

O Benfica qualificou-se, nesta quarta-feira, para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol feminino. No Seixal, as «águias» tiveram de recorrer ao tempo extra para resolverem a questão diante do Ranger (2-1).

Em Glasgow, as «encarnadas» tinham vencido as escocesas por 2-3 e foram quase sempre superiores no encontro da segunda mão da pré-eliminatória. Mas pecaram no capítulo da finalização e o Rangers acabou mesmo por empatar, aos 87’, com um golo de Watson.

Sem Kika Nazareth (a recuperar de lesão), o Benfica foi forçado a um prolongamento. E, logo nos primeiros minutos, encontrou o caminho da baliza contrária, com um belo golo de Chloe Lacasse.

Já sem Lúcia Alves, expulsa aos 111’, as «águias» deram mesmo a volta ao marcador, por Jéssica Silva, aos 119’, e vão esperar pelo sorteio de segunda-feira para ficarem a conhecer as adversárias na fase de grupos da Champions, na qual marcam presença pela segunda vez consecutiva..

