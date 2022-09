Benfica anuncia a renovação de contrato de Morato

Entornointeligente.com /

O Benfica anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com o defesa-central brasileiro Morato por mais duas épocas, sendo agora válido até 2027.

«Sinto-me feliz pela confiança do Benfica no meu trabalho e só posso retribuir dentro de campo», disse o jogador de 21 anos, contratado em 2019 ao São Paulo por 7,6 milhões de euros.

Morato teve um excelente início de época, fixando-se como titular no eixo defensivo da equipa de Roger Schmidt, ao lado de Otamendi, tendo mesmo sido distinguido recentemente como o melhor defesa de agosto da I Liga.

Subscrever Após oito jogos como titular, nos quais marcou um golo, Morato contraiu uma lesão no final do jogo com o Paços de Ferreira, que o vai impedir de jogar, pelo menos até ao início de outubro.

«Estou a melhorar a cada dia que passa», disse o defesa sobre a lesão, lembrando que se trata de «algo muito delicado». «O mais importante é voltar bem e confiante. O Departamento Médico do Benfica está a fazer tudo em prol disso mesmo e vou voltar mais forte de certeza», prometeu.

❤️⚪ # #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/mpDL6fZfmK

– SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2022

