Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Beneficiários dormem em fila para cadastro no Auxílio Brasil, na RMS As pessoas reclamaram que não conseguiram agendar o serviço pela internet. Para garantir atendimento, muitas chegam com horas de antecedência. Por TV Bahia e g1 BA

01/09/2022 08h33 Atualizado 01/09/2022

Moradores de Lauro de Freitas enfrentam fila para cadastro no Auxílio Brasil

Moradores de Lauro de Freitas , cidade da Região Metropolitana de Salvador , dormiram em frente à Central do Cadastro Único, na Avenida Santos Dumont, na madrugada desta quinta-feira (1º). Os beneficiários disseram que passaram a noite na rua para conseguir uma das 130 fichas para atendimento, previsto para começar às 6h.

O grupo buscou a unidade para fazer o cadastro obrigatório do Auxílio Brasil , benefício social do governo federal que paga R$ 600 a famílias de baixa renda. As pessoas reclamaram que não conseguiram agendar o serviço pela internet, por isso, precisam se dirigir até o órgão. Para garantir o atendimento, muitas chegam com horas de antecedência.

«Cheguei aqui às 3h e disseram que não iriam dar ficha para a gente porque o povo está aqui desde as 8h da manhã de ontem [quarta-feira]. Já vim outro dia e disseram que era para vir hoje, dia 1º. Eu só tinha R$ 10 de transporte e vim hoje porque mandaram e agora nem sei se vou ser atendida», disse uma mulher identificada como Luzia, moradora do bairro de Itinga, que encontrou uma longa fila ao chegar.

1 de 2 Beneficiários passam a noite na rua em busca do Auxílio Brasil, na cidade de Lauro de Freitas — Foto: Reprodução/TV Bahia Beneficiários passam a noite na rua em busca do Auxílio Brasil, na cidade de Lauro de Freitas — Foto: Reprodução/TV Bahia

Entre idosos e pessoas com dificuldade de locomoção que estavam no local, uma mulher identificada pelo prenome Vanessa estava com um bebê de oito meses. Ela reclamou que não havia informações precisas de funcionários da prefeitura, nem organização de fila prioritária.

«Cheguei aqui hoje cedo e disseram que já tinham dado 130 fichas às 18h de ontem. A gente está aventurando para ver se consegue para amanhã [sexta-feira]. Estou precisando do Auxílio e eles não fazem nada. Não vai ter nem fila de prioridade. A gente que tem que se organizar», lamentou.

2 de 2 Mulher com bebê busca atendimento para cadastro no Auxílio Brasil em Lauro de Freitas — Foto: Reprodução/TV Bahia Mulher com bebê busca atendimento para cadastro no Auxílio Brasil em Lauro de Freitas — Foto: Reprodução/TV Bahia

A coordenadora do Cadastro Único de Lauro de Freitas, Cristiane Silva, disse que a demanda livre de cadastramento do Auxilio Brasil começou nesta quinta-feira (1º). A gestora afirmou que o serviço vai se estender para os próximos dias e não é necessária a aglomeração no local.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Lauro de Freitas, muitas pessoas que foram até o local, na verdade, são de outros municípios, logo, não farão cadastro na cidade. Conforme a pasta, atualmente 29 mil famílias do município recebem o auxílio Brasil.

A secretaria garantiu que funcionários do órgão organizaram a fila, para dar prioridade a idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência.

Veja mais notícias do estado no g1 Bahia .

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻

28 vídeos Ouça o podcast 'Eu Te Explico' 🎙

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com