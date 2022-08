Beneficios del cepillado en seco para tu piel

Entornointeligente.com /

Cuando se trata de cuidar la piel de tu cuerpo, no deberías perderte los beneficios del cepillado en seco. Sí, usar exfoliantes en la ducha es estupendo, e hidratar a fondo con cremas untuosas, imprescindible, pero esta otra técnica tiene tantas virtudes que nadie debería perdérsela. Y no, no hablamos tan sólo de los efectos que tiene sobre la piel, sino también** en la circulación y hasta en tu estado de ánimo**. Eso sí, debes saber bien cómo practicarlo y qué elementos se recomiendan, porque tiene sus trucos.

7 beneficios maravillosos

Si aún sientes pereza hacia esta técnica, cuando termines de leer todo lo que puede hacer por ti, irás corriendo por tu cepillo para ponerte manos a la obra. Además, piensa que no necesitas humedecer la piel ni aplicar productos, sólo se trata de cepillar siguiendo determinados consejos (que te contaremos a continuación).

1.Una piel más tersa . Tal y como nos cuentan desde jcApotecari, el cepillado en seco «aumenta la producción de fibras de colágeno. por lo que mejora la firmeza de la piel». Primer punto a su favor. 2.Mejora de la circulación y el metabolismo . Al parecer, es una costumbre ideal para estimular nuestro sistema linfático y activar el metabolismo. De este modo, te sentirás más ligera, acabarás con la pesadez de piernas y mitigarás el cansancio.

3.Mejora y uniformiza el tono de la piel . «Al aumentar el suministro de oxígeno a las células, evita la decoloración de la piel y la aparición de venas visibles», sentencian.

4.Adiós, células muertas . En este sentido, se parece a la acción de un exfoliante, ya que «elimina toxinas y células muertas en un solo gesto y suaviza la piel». Así estará bien oxigenada, sin nada que la tapone y, por tanto, más luminosa y bonita.

5.Te pondrá de mejor humor. No creas que sólo trae beneficios a nivel estético. Dicen en jcApotecari que «vigoriza los sentidos y también está comprobado que ayuda a mantener el estrés a raya».

6.Reduce la celulitis . Sí, has leído bien: «el cepillado ayuda a distribuir los depósitos de grasa que se encuentran en la capa subcutánea». Imagina el combo que puede formar con tu crema anticelulítica favorita.

7.Mayor efectividad de los tratamientos posteriores . Justo lo que decíamos, todo lo que pongas después, penetrará mejor, ya que la piel está mucho más receptiva, lista para absorber mejor los ingredientes de tus productos preferidos.

La técnica

¿Cómo? Para empezar, debes aprender los pases mágicos. La idea es insistir dos o tres veces por zona, «realizando movimientos cortos, circulares y ascendentes hacia el corazón –la dirección del flujo venoso y linfático– para drenar correctamente. Hay que comenzar por las extremidades e ir avanzando hacia el centro del cuerpo», detallan.

¿Cuándo? La manera de sacarle más rendimiento al cepillado en seco es realizarlo por la mañana y antes de la ducha, ya que tiene unos efectos vigorizantes que te vendrán de lujo para arrancar el día con energía.

¿Con qué? Desde jcApotecari insisten en que utilicemos siempre cepillos de cerdas naturales, pues, según aseguran «este material es el único capaz de estimular la piel sin irritarla y supone el equilibrio perfecto entre suavidad y firmeza». Además, hacen hincapié en la importancia de no usarlos en mojado, ya que perderíamos los efectos de esta técnica.

Con información de Glamour.es

