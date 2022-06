Beneficios de ANSES: cómo aprovechar el Día del Padre

Entornointeligente.com /

En tanto, de cara al Día del Padre , celebración que se llevará a cabo el próximo 19 de junio, tanto Anses como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recordaron la existencia de una serie de beneficios destinados a maximizar el poder de compra de los sectores más vulnerables.

Informate más Mi Pieza: habrá cuarto sorteo, ¿cómo acceder desde ANSES? A continuación, te contamos cuáles son las ventajas de pagar con la tarjeta de débito donde cobrás tu prestación social y qué días hay mayores descuentos en compras .

Día del Padre (3).jpg Reintegros por compras con tarjetas de débito Se trata de la devolución del 15% sobre el total de las compras que realices en farmacias, comercios y mayoristas con la tarjeta de débito de tu prestación social.

Tené en cuenta que si estas compras las hacés los días lunes y el comercio está adherido a Beneficios ANSES, también recibís la devolución del 10% que brinda este programa.

A quiénes les corresponde Jubilación Pensión por fallecimiento Pensión no contributiva (por invalidez, vejez y madre de 7 o más hijos) Asignación Universal por Hijo Asignación Universal por Hijo con discapacidad Asignación por Embarazo para Protección Social Cómo se acredita De forma automática en la misma cuenta bancaria donde cobrás tu prestación, dentro de las 24 / 48 horas de efectuada la compra. El monto máximo del reintegro es de $1.200 por mes por beneficiario. En caso de percibir dos o más asignaciones, el reintegro es de hasta $2.400 por mes. Créditos ANSES Esta opción está dirigida a las y los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones por hija e hijo.

Desde el organismo previsional se ampliaron los montos, acompañado de mejores condiciones y las tasas más bajas. En detalle, se puede acceder hasta 48 cuotas mensuales, con muy bajos requisitos y que podés obtener en muy pocos pasos.

Cuáles son las líneas de crédito vigente Créditos ANSES para jubilaciones y pensiones Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez Créditos ANSES para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos) Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos Créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra Más notas sobre ANSES Mi Pieza : habrá cuarto sorteo, ¿cómo acceder desde ANSES? Certificado de Vivienda de ANSES : cómo hacer el trámite y acceder a $240.000 ANSES comienza a pagar un importante beneficio : cuál es y a quién corresponde

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com