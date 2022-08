Entornointeligente.com /

Benefícios sociais: o que dizem os planos de governo dos candidatos à Presidência Ciro Gomes fala em englobar benefícios para criar programa de renda mínima; Bolsonaro aposta na manutenção do Auxílio Brasil; Lula quer retorno e ampliação do Bolsa Família; e Tebet pretende 'eliminar a pobreza extrema' por meio da transferência de renda permanente. Por Gustavo Honório*, g1 — São Paulo

27/08/2022 20h15 Atualizado 27/08/2022

Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ( FGV ) revelou que quase um terço dos brasileiros tem menos de meio salário-mínimo para passar o mês .

Além disso, entre 2019 e 2021, 61 milhões de pessoas enfrentaram dificuldades para se alimentar no Brasil.

Grande parte da população depende do apoio do Estado para sobreviver: em maio deste ano, 13 estados contavam com mais beneficiários do Auxílio Brasil do que trabalhadores com carteira assinada.

Confira a seguir detalhes de cada proposta. A ordem é a mesma em que os candidatos aparecem na última pesquisa de intenção de votos.

Lula (PT)

1 de 4 Lula fez comício com aliados no Centro de SP neste sábado (20) — Foto: Alice Vergueiro/Estadão Conteúdo Lula fez comício com aliados no Centro de SP neste sábado (20) — Foto: Alice Vergueiro/Estadão Conteúdo

Criado em 2003 pelo ex-presidente Lula , o Bolsa Família , substituído pelo atual Auxílio Brasil , está presente no plano de governo petista.

Veja os principais pontos:

Ampliação do benefício : Lula fala em renovação e ampliação do Bolsa Família, que atendia 14,8 milhões de brasileiros em outubro de 2021.

A proposta é implementar «[u]m programa que recupere as principais características do projeto que se tornou referência mundial de combate à fome e ao trabalho infantil e que inove ainda mais na ampliação da garantia de cidadania para os mais vulneráveis. Um programa que, orientado por princípios de cobertura crescente, baseados em patamares adequados de renda, viabilizará a transição por etapas, no rumo de um sistema universal e uma renda básica de cidadania.»

O documento diz que essa atualização precisa ser implantada «com urgência para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população.»

Jair Bolsonaro (PL)

2 de 4 Jair Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional — Foto: Reprodução/TV Globo Jair Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional — Foto: Reprodução/TV Globo

O plano de governo de Jair Bolsonaro ressalta o Auxílio Brasil como um dos principais trunfos de seu governo.

Veja o principal ponto:

Manutenção de valores : Bolsonaro promete manter o valor do auxílio em R$ 600 a partir de 2023, caso seja reeleito.

«Aquelas famílias em que o responsável familiar for registrado no mercado formal não perderão o direito ao benefício do programa de transferência de renda, além de receberem um bônus de R$ 200», diz o documento.

Ciro Gomes (PDT)

3 de 4 Ciro Gomes — Foto: Adriano Machado/ reuters Ciro Gomes — Foto: Adriano Machado/ reuters

Ciro Gomes afirma em seu plano de governo que, para financiar políticas públicas, promoverá amplas reformas tributária e fiscal, sendo a taxação de grandes fortunas uma doas principais fontes de receita para financiar programas sociais.

Veja os principais pontos:

Programa de renda mínima: um dos auxílios colocados por Ciro é o programa 'Eduardo Suplicy' , que engloba os valores do atual Auxílio Brasil, do seguro-desemprego e da aposentadoria.

Gás de cozinha mais barato : o ex-ministro promete gás pela metade do preço para famílias que vivem com até dois salários-mínimos mensais.

Descontos em dívidas: o candidato diz que vai refinanciar dívidas de famílias e empresas por meio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, e que os descontos poderão chegar a 70%.

Simone Tebet (MDB)

4 de 4 A senadora Simone Tebet, candidata à Presidência pelo MDB — Foto: Roberto Sungi/Futura Press/Estadão Conteúdo A senadora Simone Tebet, candidata à Presidência pelo MDB — Foto: Roberto Sungi/Futura Press/Estadão Conteúdo

Simone Tebet também aborda os conceitos de renda mínima e transferência de renda em seu plano de governo . O objetivo é desafiador: «eliminar a pobreza extrema».

Veja os principais pontos:

Transferência de renda permanente: Tebet diz que vai focar nas famílias que mais precisam e condicionar o recebimento de valores a «frequência na escola, saúde preventiva e vacinação em dia».

Ela afirma que esse programa terá «foco e apoio maior às famílias mais vulneráveis, promoção das condições de saúde, educação e assistência social dos beneficiários, estímulo ao acesso ao mercado de trabalho e a oportunidades de emprego e renda».

Renda mínima: a senadora cita um «benefício de renda mínima», cujo objetivo, segundo ela, será eliminar a pobreza extrema, levando em conta a composição familiar e a insuficiência de renda.

* Com supervisão de Ricardo Gallo

