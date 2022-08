Ben Affleck y Jennifer López se dan el sí quiero ante familia

Entornointeligente.com /

Un mes después de casarse en secreto y en una ceremonia íntima en Las Vegas, Jennifer López y Ben Affleck celebraron este fin de semana su boda en una mansión que el actor tiene en el estado de Georgia, un evento en el que reinó el color blanco y al que asistieron familiares y celebridades.

El diario Daily Mail publicó este domingo una completa galería fotográfica de la ceremonia celebrada el sábado, con fotos tomadas desde el aire, en las que se ve a los novios caminando por la alfombra blanca acompañados de sus hijos.

«JLo» eligió un vaporoso vestido blanco de corte sirena con cola, diseñado por Ralph Lauren, y cubrió su cabeza con un larguísimo velo colocado sobre un recogido. Affleck vistió un esmoquin con chaqueta y camisa blanca y pajarita y pantalón negro.

La pareja caminó por una enorme alfombra blanca seguidos por sus respectivos hijos. Los tres que Affleck, de 50 años, tuvo con la actriz Jennifer Garner (Violet, Seraphina y Sam) y los gemelos, Emme y Max, que la cantante, de 53 años, tuvo con Marc Anthony.

Todos ellos vestidos de blanco, igual que los invitados, quienes según Daily Mail recibieron a los novios al grito de «Bennifer», como se conoce popularmente a la pareja.

La ceremonia se celebró en una plantación propiedad del actor en Georgia, en el sureste de Estados Unidos, en una mansión valorada en 8,9 millones de dólares, aunque la comida que disfrutaron los invitados fue más «informal», con un menú compuesto por barbacoa y comida tradicional de Puerto Rico -chuletas de cerdo, arroz y verduras- y también comida sureña, macarrones con queso y pollo asado.

Entre los invitados, que fueron trasladados hasta la casa en autobuses blancos, pudo verse al actor Matt Damon junto con su esposa, al director Kevin Smith y al actor Jason Mewes.

A la fiesta también podrían haber asistido, señala el diario, otros actores como George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger y el presentador Jimmy Kimmel. No acudieron, pese a estar invitados, ni Jennifer Garner ni el hermano de Ben, Casey Affleck.

Aunque la ceremonia tuvo lugar el sábado, la celebración comenzó el viernes y se prolongará durante todo el fin de semana.

Affleck y López se casaron en julio en una pequeña ceremonia familiar celebrada en Las Vegas, unos meses después de anunciar su compromiso.

La pareja volvió a encontrarse a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos personales distintos.

Ambos comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque han asegurado que su amistad se mantuvo a lo largo de los años antes de que se dieran una segunda oportunidad.

