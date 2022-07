Entornointeligente.com /

Ben Affleck volverá a ser Batman en Aquaman 2 Julio 29, 2022 por Percha El regreso de Ben Atfleck al universo de DC podría ser mucho antes de lo que habíamos imaginado. Como adelantó The Hollywood Reporter, la estrella de Aquaman, Jason Momoa, confirmó Ben Affleck volverá a interpretar su papel de Batman en su próxima película Aquaman And The Lost Kingdom.

