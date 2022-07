Ben Affleck, un 'indomable' de Hollywood que regresa a su cauce

Entornointeligente.com /

Hubo un tiempo en el que el nombre de Ben Affleck era sinónimo de ser joven y exitoso en Hollywood. Con 25 años obtuvo su primer Oscar por el guion de El Indomable Will Hunting, el cual escribió con su mejor amigo, el también actor Matt Damon, convirtiéndose así en los ganadores más jóvenes de la categoría hasta entonces.

Con el premio empezaron a llover las ofertas de trabajo, y el intérprete se convirtió en uno de los talentos más cotizados de finales de los noventa. ‘Armageddon’ (1998) fue una de sus películas más taquilleras de la época, un thriller de acción dirigido por Michael Bay en el que salvó el mundo con Bruce Willis y se ganó los corazones de millones de fanáticas alrededor del mundo.

Estaba en el top de la lista de los galanes de la industria cuando pasó a ser el Ben de Bennifer, considerada como la mamá de las tendencias, mucho antes de que se hablara de ‘Trendic topics’ en redes sociales. Su relación con una no tan conocida Jennifer Lopez, supuso un antes y un después en Hollywood y en la forma en la que se contaban las historias del corazón.

Durante tres años su rostro no abandonó las portadas de las revistas y los tabloides. Lopez y Affleck estaban en todas partes. Se conocieron durante el rodaje de la película ‘Gigli’ (2003) -a la que la crítica destrozó- y empezaron su romance poco después de que la actriz anunciara su divorcio con Chris Judd.

La historia de amor, se suponía, terminaría en boda, pero cancelaron todo pocos días antes de pasar al altar. Se habló de que el actor fue infiel durante la despedida de soltero, aunque ellos culparon al acoso de la prensa de arruinar su relación.

Después de eso, Ben casi desapareció del radar de los paparazzis, o al menos lo intentó. En 2005 se casó con Jennifer Garner, a quien había conocido mientras grababa ‘Pearl Harbor’ (2001), y con quien protagonizó su primer papel como superhéroe en ‘Daredevil’ (2003).

Junto a Garner, el que era reconocido como el alma de la fiesta, se convirtió en un padre de familia, al que era normal verlo mientras recogía a sus hijos en el colegio o asistiendo los domingos a la iglesia.

El tiempo que estuvo casado fue uno de sus periodos más productivos detrás de la cámara. Escribió y dirigió ‘Adiós pequeña, adiós’ (2007), coprotagonizada con su hermano menor, Casey Affleck, ganador del Oscar a mejor actor en 2016; y ‘The Town: Ciudad de ladrones’ (2010).

Produjo, dirigió e interpretó al agente Tony Mendez en la película ‘Argo’ (2012), que recibió la aclamación de la crítica, que elogió su actuación y dirección. La cinta logró siete nominaciones a los premios Oscar y le otorgó al actor su segundo galardón, al ganar como mejor película. Ese año ganó en los premios Bafta, Globos de Oro, los galardones más importantes otorgados por los Sindicatos de Directores, Productores y Actores. Su nombre estaba de nuevo en la cima.

El crítico de cine Manuel Piñón lo exaltó en el portal Cinemanía que «la probada capacidad del actor-director para crear tensión con lo justito y sin efectismos son algunos motivos que hacen pensar en que hay un Clint Eastwood en ilusionante fase formativa».

Pero la calma en su vida no duraría para siempre, y al cumplir 10 años de matrimonio, la pareja anunció que se separaba. Tienen tres hijos: Violet (16), Seraphina (13) y Samuel (10).

Los rumores de excesos por parte del actor e infidelidad no se hicieron esperar. Affleck volvió a las portadas, con el cliché de Hollywood. Al parecer había engañado a su esposa con la niñera. El romance nunca se confirmó, aunque su ex esposa, de quien no se divorciaría oficialmente hasta 2018, salió en su defensa, confirmando que antes de anunciar su separación, hacía varios meses que la pareja ya hacía vidas independientes.

Entonces, las crisis por su adicción al alcohol se hicieron más públicas y recurrentes, y los paparazzis no perdieron detalle de sus entradas y salidas a rehabilitación, adonde siempre lo llevaba la madre de sus hijos.

«Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015, 2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales y terminó de destruirnos».

La primera vez que estuvo internado en un centro de rehabilitación fue en 2001. Sin embargo, no fue hasta 2017 que el artista decidió habló sobre su problema. «Acabo de completar un tratamiento para mi adicción al alcohol, algo con lo que lidié en el pasado y tendré que seguir enfrentando», escribió en su cuenta de Facebook.

«Quiero vivir mi vida a pleno y ser el mejor padre que pueda ser. Quiero que mis hijos sepan que no hay que sentir vergüenza por recibir ayuda cuando la necesitas, y que puedan ser una fuente de fortaleza para cualquiera que necesite ayuda, pero sienta miedo de dar el primer paso», agregó.

En medio de esta tormenta, en 2016, se puso en la piel de Bruce Wayne para ‘Batman’ v ‘Superman: El amanecer de la Justicia’. Su elección sorprendió a los fanáticos del héroe murciélago, aunque al final hay quienes lo consideran como uno de los mejores Batman de la historia. Ha repetido el papel para Escuadrón Suicida (2016), Liga de la Justicia (2017), La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021) y The Flash, que está en postproducción.

En declaraciones para el diario The Herald Sun, Affleck confirmó que esta será la despedida de su interpretación como Batman: «Puso un final realmente agradable a mi experiencia con ese personaje. Nunca he dicho esto, pero quizás mis escenas favoritas en la interpretación de Batman que he hecho están en esta película».

En 2020 inició un romance con la actriz cubana Ana de Armas con quien protagonizó ‘Aguas profundas’, que se estrenó este año. Aunque hubo rumores de matrimonio, más pronto que tarde, ellos mismos anunciaron que ya no estaban juntos.

Pocos meses después, lo inesperado sucedió. ‘Bennifer’ estaba de regreso. Ambos divorciados, con hijos, más maduros y solteros. Llegaron para quedarse. De hecho, hace pocos días se dieron el sí en una capilla en Los Angeles, en una sencilla boda que la actriz y cantante no dejó que fuera del todo íntima, pues dio detalles en su página web, en la que los fanáticos con suscripción acceden al día a día documentado por Lopez.

Ben, con más de 80 créditos como actor, casi 20 como productor y 9 como director, está de nuevo bajo el foco. Su fortuna, se estima, supera los US$ 150 millones. Prepara una nueva producción con Matt Damon, su amigo de toda la vida. Y a punto de cumplir 50 años, está de luna de miel en Paris.

Ben Affleck, de 49 años y Jennifer Lopez, de 52, estuvieron a punto casarse hace 18 años. En ese entonces, Hollywood no tenía pareja más seguida por los medios de prensa que los «Bennifer».

Foto: AFP

Detrás de cámara Desde niño, Ben Affleck sabía que quería dedicarse a la actuación y tuvo la oportunidad de participar en varias series de televisión y en anuncios publicitarios, debutando en el cine con nueve años de edad en la película ‘The Dark End Of The Street’ (1981), un título dirigido por Jan Egleson.

Aunque ha recibido dos premios Oscar y otros reconocimientos, Affleck no ha sido muy destacado por la crítica como actor. De hecho, le han nominado varias veces a Los Razzie, que reconocen a las peores películas y las peores actuaciones del año.

Su mejor filme según Rotten Tomatoes es Mente Indomable (1998) con un 97 % de aprobación, mientras que Gigli (2003), solo obtuvo un 6%.

Pese a la gran variedad de sus papeles, muchos lo llaman «un tipo sin expresión».

En su reseña para Espinof Juan Luis Caviaro lo describe como «el hombre que sigue tropezando en la misma piedra. (Para Argo) vuelve a componer un personaje apagado, carente de vida y de interés, un tipo gris e inexpresivo que bebe y fuma mucho y mira a la cámara básicamente con dos registros: boca abierta y boca cerrada. Aplaudo sus esfuerzos como cineasta, pero se está equivocando eligiendo personajes excesivamente serios, se le ve forzado y no aporta nada más allá de su físico».

A continuación, 10 de sus mejores películas y variados papeles:

1. En El Indomable Will Hunting coescribió el guión y participó en un papel secundario.

2. Perdida. Ben interpreta a un esposo mediocre en este

fascinante thriller de David Fincher.

3. Argo. Dirige y actúa en el papel del hombre a cargo de una complicada misión de rescate en Teherán.

4. The Town: ciudad de ladrones. Actúa y dirige. Da vida a un experimentado ladrón.

5. El Contable. Cumple con el rol de un inteligente matemático con serios problemas para socializarse.

6. En Dogma, Affleck se pone en la piel de dos ángeles caídos que tratan de destruir todo el universo.

7. La Sombra de el Poder. Un

thriller inteligente e ingenioso.

8. Armageddon, un absoluto clásico de los 90. Su primer éxito de taquilla.

9. Desapareció una Noche. Su debut como director.

10. Pearl Harbor. Cumple con la fórmula de salvar el mundo. Otro de los éxitos de taquilla que lo subió al Olimpo de Hollywood.

Matt Damon, Robin Williams y Ben Affleck durante la gala en la que El Indomable Will Hunting se llevó el Oscar en dos categorías en 1998.

Foto: AFP

Pares perfectos Benjamin Geza Affleck es el hijo mayor de Tim, asistente social y actor ocasional, y de Chris, maestra. Ha calificado su infancia como turbulenta a causa de los graves problemas de adicción al alcohol de su padre, quien «bebía todo el día, todos los días».

Mide 1.92 metros y habla español. Lo aprendió cuando a sus 13 años vivió durante un año en México.

Es un talentoso jugador de Blackjack, tanto que muchos casinos estadounidenses le prohibieron la entrada acusándolo de hacer trampa. En el 2004 ganó un torneo en California, por el que recibió más de 300 mil dólares. En 2014, fue expulsado del Hard Rock Hotel and Casino por contar las cartas en la mesa de los grandes apostadores.

Jennifer Garner estuvo casada con Ben Affleck por 10 años. Ahora son amigos.

Foto: AFP

Cuando se separó de él, Jennifer Garner dijo para Vanity Fair, «Ben es siempre la persona más brillante, la más carismática, la más generosa. Pero también un hombre complicado. Siempre digo: ‘Cuando su sol te ilumina, lo notas’. Pero cuando ese sol brilla en otra dirección, pasas frío. Ben puede proyectar una sombra muy grande».

Después de haber viajado a visitar en varias ocasiones República Democrática del Congo entre 2007 y 2010, Affleck fundó junto con Whitney Williams la Eastern Congo Initiative, una organización sin fines de lucro que busca mejorar las condiciones de vida de la región este del país, mediante el desarrollo económico local.

En pleno furor del movimiento Me Too en 2017, dos mujeres, una actriz y una maquillista, lo acusaron de comportamiento inapropiado. El actor se disculpó por su comportamiento a través de sus redes sociales.

Durante los 18 años que estuvo separado de Jennifer Lopez, siempre habló bien de ella y dijo que no merecía el trato que la prensa le había dado durante su relación. Cuando regresaron, el año pasado, la actriz dijo que ahora «estamos más grandes, adultos, tenemos más experiencia, estamos en otro momento de nuestras vidas, tenemos hijos y somos más conscientes de muchas cosas».

