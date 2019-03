Ben Affleck se sincera en su adicción al alcohol y confiesa la verdad sobre Jennifer Garner

Entornointeligente.com /

No ha pasado ni medio año desde que Ben Affleck abandonó la clínica de desintoxicación a la que ingresó voluntariamente para tratar sus problemas con el alcohol, pero el actor se animó a hablar abiertamente sobre este complicado tema durante una entrevista concedida al programa Today Show .

“No me molesta nada hablar del alcoholismo o de ser alcohólico. Es algo que forma parte de mi vida, algo con lo que tengo que lidiar”, aseguró Affleck .

Notas relacionadas Ben Affleck oficialmente se despidió de Batman “The Batman”: fecha de estreno y todo lo que ya se sabe sobre la nueva película de DC sobre Bruce Wayne “Por supuesto que no es algo sobre lo que gire toda mi vida ni que me identifique como persona, pero sí algo con lo que tendré que estar alerta durante toda mi vida”, agregó.

El también productor había llegado al programa para promocionar Triple Frontier , nueva película de Netflix que coprotagoniza con Charlie Hunnam , quien estuvo presente mientras Affleck respondía a las preguntas de la periodista Hoda Kotb.

“Lo conté porque sentí que tenía un problema grave y quería hablar de ello, y me siento bastante orgulloso de haberlo hecho”, dijo tras afirmar sentir que el problema no se termina al dejar la clínica.

“It’s about yourself, your life, your family. And you know, people – we encounter these kinds of hurdles – and we have to deal with them.” @BenAffleck on alcohol addiction pic.twitter.com/KgWxvjCs3F

— TODAY (@TODAYshow) 4 de marzo de 2019 Affleck también se animó a hablar sobre la excelente relación que mantiene con su ex esposa Jennifer Garner , a quien llenó de halagos por su inigualable labor de madre.

“Tengo la suerte de que tienen una madre genial que se asegura de que esta situación funcione lo mejor posible. Sobre todo porque los padres son una figura muy importante para los niños y es nuestra responsabilidad estar ahí para ellos tanto como lo están las madres”, finalizó Ben Affleck.

Notas relacionadas “X-Men: Dark Phoenix”: ¿por qué fue revelado que este personaje murió antes de la fecha de estreno? Guillermo del Toro escribirá y dirigirá la película “Zanbato” Hollywood espera la llegada de “Captain Marvel” con muchas ansias Amanda Bynes habría reingresado a rehabilitación tras una recaída

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

Entornointeligente.com