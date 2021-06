Bellolio y anuncio de matrimonio igualitario: “Si la crítica es por qué no se avisó antes, ¿hubiesen estado de acuerdo?”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio , defendió este miércoles la decisión del Presidente Sebastián Piñera de ponerle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, señalando que si la crítica del oficialismo, "es por qué no se avisó antes, ¿hubiesen estado de acuerdo con incorporarlo?"

El titular de la Segegob recordó en entrevista con Radio Universo que se trata de ponerle urgencia a un proyecto que ya está en el Congreso y que los parlamentarios ya conocen, por lo que “pueden votar a favor o en contra en su legítima conciencia, nadie está pidiendo una cuestión contraria. Si la crítica es por qué no se avisó antes, ¿hubiesen estado de acuerdo con incorporarlo, a pesar de la convicción del Presidente? Aquí el presidente marcó una decisión y es ponerle urgencia a ese proyecto dado que estábamos hablando de la importancia de la familia en este contexto de pandemia”.

“Concentrarse exclusivamente en eso creo que es una exageración cuando hay un discurso completo que habla de muchas cosas muy potentes”, partió señalando Bellolio ante el debate que ha generado el anuncio del Presidente.

Sobre las críticas surgidas desde algunos sectores del oficialismo donde incluso acusan traición de parte del Mandatario, Bellolio comentó que “sí lo es (fuerte), y esa es una palabra que muchas veces se usa para tratar de decir muchas cosas y yo no veo por ningún lado en que eso pueda haberlo. Cuando hay que recordar que fue el propio Presidente Piñera en su primer gobierno cuando aprueba el Acuerdo de Unión Civil”.

“En este caso no se hace simplemente desde la perspectiva de querer destacar por una materia en específico, porque vimos encuestas y esto era positivo, no, quienes piensen así están profundamente equivocados, esta es una materia de convicción profunda del Presidente que la conversamos muchas veces en el comité político y nos preguntaba cuál era nuestro parecer, yo por supuesto estoy a favor, pero además de eso era sobre la oportunidad y él decidió que la oportunidad de presentar esto era en la última cuenta pública y nos parece que es legítimo”, explicó.

Y agregó que “estemos que hayan diferencias en Chile Vamos, el Presidente no les está pidiendo a esas personas que voten a favor del proyecto, sino que voten en conciencia el proyecto”.

Reconociendo que él se enteró unos minutos antes, Bellolio afirmó que el “Presidente decidió incluirlo en la cuenta pública final y es una decisión no solo legítima, sino que me parece que responde a la coherencia en el actuar que ha tenido el Presidente en el pasado”, añadiendo que hay una reacción “exagerada” y que esto es “una cuestión de convicción y no de conveniencia electoral”.

El ministro cree que deben seguir conversando con el oficialismo, recalcando que “no se trata de una por otra, no lo hicimos porque ustedes no estuvieron con nosotros en esos proyectos, entonces ahora nosotros presentamos este otro, se trata de convicción (…) Por tanto, no vamos a tener que seguir poniendo de acuerdo y si alguien quiere mezclar de ponerle urgencia a un proyecto de matrimonio igualitario con las ayudas IFE universal (…) ahí creo que hay un problema grande”.

A su juicio, “cada proyecto en su justo mérito, tanto para la oposición como para Chile Vamos y esperamos que pase un poquito el enojo, vamos a seguir conversando (…) yo no veo ese quiebre masivo producto de esto”.

Postura de Lavín

Sobre la postura del candidato d e la UDI, Joaquín Lavín, Bellolio cree que éste dejó clara su posición, “y no veo que haya una complicación para él en esta materia”, aunque apuntó que debe contestar él.

No obstante, Bellolio expresó que "yo no puedo ser el vocero de ninguno de ellos (de los candidatos), lo que sí es que me parece que esto cuando algunos tratan de sacar como cuarta, quinta, sexta derivada, de que esto se hace, porque se quiere perjudicar a este otro y subir a este otro, es como mucho ya. Esto lo hace el Presidente por una cuestión de convicción, de que llegó el momento de que reconozcamos todo tipo de familias".

