Bellavista: más de 100 parejas se dieron el sí en matrimonio comunitario

El alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, señaló que esta es la primera boda civil comunitaria que se realiza después de dos años de la pandemia por el covid-19. «Es gratificante ver los rostros de felicidad de los novios, donde impera la unión de dos personas que formarán una familia como eje central de nuestra sociedad. (..) Como alcalde me siento feliz de poder formalizarlos no solo a ustedes si no también a sus hijos», comentó. Puedes leer: ¡A ritmo de marinera! Ingeniero y física se casan de chalán y encaje en Pueblo Libre Dentro del grupo de novios se encontró una pareja de 72 y 74 años, doña Marisa y don Augusto, respectivamente, quienes tienen dos hijos y llevan más de 52 años viviendo juntos. Marisa contó que ya se habían casado por religioso y que vivieron juntos desde entonces. Sin embargo, ahora quisieron formalizar su unión ante cualquier adversidad por la covid-19. Puedes leer: Congreso aprobó propuesta para facultar a notarios a celebrar matrimonios civiles «No queremos que nuestros hijos tengan problemas para reclamar los bienes y si alguno de los dos fallece primero, el que quede cuente con todos los derechos de ley», añadió. Las parejas se dieron el sí a la 1 p.m. del día de hoy. Además, los recién casados recibieron una constancia de matrimonio y su cajita de refrigerio. Por último, bailaron su primera canción juntos y se tomaron fotos para el recuerdo. Más en Andina: ? Con motivo de conmemorarse los 95 años del Club Sport Boys, la Municipalidad Distrital de Bellavista (MDB) rindió «Homenaje a las Leyendas del Sport Boys», contando con la presencia de los campeones del 84, exjugadores, entre otros. https://t.co/EDLvR2jdSe pic.twitter.com/Rd4iXYH09l

Publicado: 22/7/2022

