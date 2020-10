Richard Carapaz se ilusiona con ganar la Vuelta a España-2020

Entornointeligente.com /

“Mijines… es una ilusión muy grande vestirme de rojo !! Gracias a todo el equipo por la gran labor estos días. Este rojo también es de todos los compañeros y aficionados que nos apoyan. Todavía queda mucho y vamos a darlo todo para defenderlo hasta Madrid “, posteó Richard Carapaz después de haber asaltado el liderato de la general de la Vuelta a España, este domingo en la disputa de la sexta etapa.

Segundo lugar en la primera etapa, cuarto en la segunda y por primera vez líder de la clasificación de montaña tras esa jornada, tercer puesto en la tercera, trigésimo primero en la cuarta y noveno en la quinta etapa, el ecuatoriano del Ineos Grenadiers logró al fin vestirse con el maillot rojo de La Vuelta cuando faltan aún doce etapas para la llegada del pelotón a Madrid el próximo 8 de noviembre.

Mijines… es una ilusión muy grande vestirme de rojo — !! Gracias a todo el equipo por la gran labor estos días. Este rojo también es de todos los compañeros y aficionados que nos apoyan —- Todavía queda mucho y vamos a darlo todo para defenderlo hasta Madrid ——– — @gettysport pic.twitter.com/TdcmtEW5tz

— Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) October 25, 2020

El crédito tricolor se siente más cerca del objetivo, pero no despega los pies de la tierra

“Todavía queda mucho”, dice un calmado Carapaz. Aunque la prensa española sugiere que el carchense “puede empezar a soñar con ganar su segunda gran vuelta ciclista”, tras la demostración en la sexta etapa de hoy dejando atrás al campeón defensor, Primoz Roglic. También al líder de la escuadra británica Ineos los medios de comunicación españoles le ponen la etiqueta de candidato por su título del Giro en 2019 y el decimotercer lugar que cosechó en su primer Tour de Francia, en septiembre pasado

El lunes, la Vuelta vivirá un día de descanso, antes de disputar el martes la séptima etapa de 159,7 km entre Vitoria y Villanueva de Valdegovia, con dos puertos de primera categoría. (D)

❤️ @RichardCarapazM ha demostrado su talento escalador para asaltar el liderato en Aramón Formigal. — ¡Disfruta del minuto de La Roja!

❤️Carapaz was able to surprise @rogla in a wet and hard mountain stage to take the lead. — Tune in for the red jersey minute! @CarrefourES pic.twitter.com/2ff93ZPgch

— La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2020

