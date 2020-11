Entornointeligente.com /

Às sete da manhã, com tudo ainda deserto, a cidade ganha novamente uma aparência de normalidade. Parece ainda estar toda a gente a dormir, ou se não estão disfarçam bem, sem assomar à janela, sem fazer barulho. É claro que há sempre o ocasional fumador que aproveita o silêncio e a brisa talvez para organizar a cabeça, para usufruir do momento de sossego que a hora inspira.

Daí a nada, já se sabe, o bicho urbano vai começar a mexer-se, primeiro de forma discreta e depois abruptamente, soltando para as ruas o caos que afinal este silêncio agora oculta. É a hora em que ainda é possível ouvir as gaivotas a dirigirem-se ao rio com o seu cantarolar sarcástico, como se rissem de nós a todo o tempo. Ouvem-se também outros pássaros, esvoaçando nas copas das árvores, mas o seu canto parece indiferente à nossa existência.

Ela começa a manifestar-se por sinais ténues, quase invisíveis. Uma porta que bate, um autocarro que demora a ligar, um esfregar de mãos para atenuar o frio matinal. Os rostos permanecem impassíveis, indicando que aquela hora já não lhes provoca espanto, é mero hábito

A mulher cabo-verdiana abandona as instalações com a sensação de ter ultrapassado apenas a primeira etapa do seu dia. Afinal, a esta hora, nem toda a gente dorme. Diz ela, consultando uma cábula que traz no bolso, que àquele local seguem-se mais três, e todos até às nove, para que os escritórios estejam limpos à hora a que forem ser usados. E o dia continuará depois disso

Foto Lisboa Nuno Ferreira Santos O motor do autocarro, entretanto, aqueceu, o motorista cumprimenta os passageiros com acenos familiares, nota-se que já se conhecem todos por partilharem a existência a esta hora há muito tempo

Um rádio começa a ouvir-se de uma janela próxima. Passa música durante algum tempo, até que surge a voz de um animador excessivamente animado, que incentiva os ouvintes a levantarem-se da cama e a irem trabalhar. Logo depois entra a voz mais grave de um locutor que enumera as notícias do dia. Quase nem é preciso ouvi-las, o tema é sempre o mesmo

Às sete da manhã, porém, toda a realidade tem ainda a aparência da inocência, uma centelha de esperança que mantém vivo o espírito

Ainda não esmagado pelas horas que sabe aproximarem-se, em que ouvirá um constante debitar de números, decisões, palpites e avultados disparates, o fumador à janela prolonga o cigarro para lá dos limites do razoável, quer eternizá-lo

Na esquina surge já a primeira criança para a escola, ainda terá de esperar cá fora até que cheguem os primeiros funcionários. No meio da praça ergue-se a tenda para mais um dia de feira. Há sapatos, chinelos, pantufas, ténis, meias e cuecas, tudo a bom preço, o freguês que não se acanhe

O agente da polícia destacado para manter a ordem pública vem pachorrento meter conversa, trocam-se banalidades sobre o estado do tempo, dão-se risadinhas cúmplices

Subscrever × Um homem chega de mota e estaciona junto aos prédios coloridos, onde agora o sol bate já com outra força. Despe as luvas, tira as botas, o casaco, por fim o capacete. Não é claro se veio da cama ou se vai para lá agora. Bate uma porta atrás de si enquanto outra se abre, na esquina oposta

Foi o funcionário a abrir a escola. Pôs uma fita a separar a entrada da saída, equipou-se com máscara, viseira, luvas e gel alcoólico. Está armado com um termómetro que parece uma pistola, aponta-o à única criança que ali está. Há um pequeno momento de suspense e está tudo bem, o aluno pode entrar e a vida tem ordem para prosseguir

O fumador à janela termina finalmente o cigarro e atira-o para longe. Ele vira as costas, mas deixa a janela aberta. O agente da polícia não reparou naquele crime

