Belinda sobre su relación con Christian Nodal: «La cagué»

Entornointeligente.com /

Después de varios meses, la cantante Belinda ha revelado los motivos por los cuales terminó su polémica relación con el mexicano Christian Nodal. Todo esto luego de que su expareja publicará en sus redes sociales una supuesta conversación en la que la española le pedía dinero al artista.

Durante una entrevista para la revista Vogue España, la joven de 32 años rompió el silencio y confesó que no tomó las mejores decisiones cuando estaban juntos.

Lamentó muchas cosas que sucedieron durante su noviazgo. Admitió que si de algo esta arrepentida es de haber expuesto su intimidad ante los medios de comunicación.

«Pues claro que me arrepiento, cien por ciento. Y no lo volvería hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse», dijo la cantante.

Belinda aseguró que ya ha aprendido la dura lección, por lo que se encuentra en un mejor lugar, tanto profesional como personalmente.

«Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende», agregó.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/JizRk8t5LR097ZYUUyPQUm

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Actor Andrés García relevó que sufre cirrosis y pérdida de memoria (+video) Raphy Pina fue enviado a una prisión federal de Carolina del Norte

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com