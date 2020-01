Belinda no da paso sin maquillaje

Entornointeligente.com /

Los que trabajan en el teatro con Belinda para el estreno de la nueva temporada de Hoy no me puedo levantar están asombrados por la disciplina que muestra. La cantante está tan segura de su éxito que al mismo tiempo prepara su línea de maquillaje, cuyo lanzamiento coincidirá con el estreno de la obra musical. El plan está diseñado a la perfección para que Belinda no pierda: con una misma publicidad ganará prestigio en la obra y ventas de sus cosméticos.

Lucía Méndez es precavida Lucía Méndez donará todos sus órganos cuando muera. La cantante, quien se encuentra con buena salud, aclaró que tiene todo preparado para cuando llegue ese día y su heredero universal es sólo su hijo. “Todo está en orden y lo que no está en orden lo estoy poniendo; el único heredero es mi hijo Pedro Antonio , no tengo más, he firmado una carta en donde voy a donar mis órganos cuando yo muera. Soy muy sana, gracias a Dios, entonces, si le sirven mis ojos, mi hígado, mi esto, mi otro, lo voy a donar”.

Ni hablar, Omar, traes puñal Aunque las críticas a la película Como caído del cielo (donde Omar Chaparro interpreta a un Pedro Infante revivido) son variadas (algunos la aman y otros la consideran un churro de nivel Juan Orol ) el actor se ha encargado de ponderar una imagen de éxito para este proyecto de Netflix . En su cuenta de Twitter, Chaparro responde todos los mensajes en los que se alaba su actuación y la película e incluso juega a contestar algunas trivias que buscan guiños y mensajes en la película.

