Belgrano va por el milagro ante Godoy Cruz

Belgrano recibirá en Córdoba a Godoy Cruz en uno de los siete partidos que completarán la 25ta. y última fecha de la Superliga, con la imperiosa necesidad de ganar, aunque no depende de si mismo ya que además precisa que se de una combinación de resultados que perjudiquen a los otros clubes que luchan por no descender: Patronato, San Martín de San Juan y Tigre. El "Pirata" cordobés será local en su estadio del Barrio Alberdi este domingo a partir de las 15.15 con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de la señal de cable TNT en sus versiones gratis SD y TNT Sports. Belgrano es el más comprometido de los cuatro equipos que luchan por no bajar a la B Nacional, categoría a la que descendió hace dos fines de semana San Martín de Tucumán. Los cordobeses no pueden salvarse del descenso este fin de semana, la única posibilidad que tienen es forzar un desempate, aunque primero deben ganarle a Godoy Cruz, algo probable ya que los mendocinos jugarán con una formación suplente, y además deberán esperar que Patronato no sume ningún punto en su casa ante Argentinos Juniors, que Tigre no supere a River en el Monumental, y que San Martín de San Juan no le gane como local a Talleres. Es decir que si se dan esa serie de resultados, la única chance que le quedaría al "Pirata" es jugar un desempate ante Patronato, siendo el equipo entrerriano el único que depende de sí mismo, ya que con ganarle a Argentinos se asegurará la permanencia. En Godoy Cruz, el DT Lucas Bernardi concentró a 27 jugadores debido a que el martes jugará en Asunción ante Olimpia, por el Grupo C de la Copa Libertadores de América. De todas maneras, Bernardi tiene definido que jugará con una formación suplente, similar a la que venció a Patronato el fin de semana pasado.

