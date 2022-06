Beisbol criollo U15 se anota al Mundial de México (+ vídeo)

Entornointeligente.com /

Venezuela clasificó al Mundial U15 de Beisbol, además de meterse en las semifinales del Premundial, al vencer a Colombia 11-2, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Esta vez la divisa criolla no titubeó, combinado ofensiva y pitcheo para lograr la tercera victoria de la cita, con una gran actuación del zurdo Rafael Lasorsa, quien trabajó toda la ruta.

La escuadra criolla abrió la pizarra en la parte baja del primer tramo con par de rayitas, tras imparable de Kennew Blanco, para fletar a Néstor Urbina y Aaron Piñero, quienes se habían embaso por boletos.

Al siguiente tramo amplió la ventaja 3-2, gracias al cohete impulsor de César Lugo, que engomó a Franklin Rojas, que estaba en basa tras negociar transferencia.

Venezuela clasificó al Mundial U15 Pero el rally de cinco anotacioes que practicamente selló el boleto a la cita mexicana que se realizará en Hermosilo (México) llegó en el cierre del quinto, cuando fabricaron cinco, combinados entre sencillos, boletos y errores.

Luego llegaron dos más en el quinto y cerraron con la undécima anotaciones en el sexto.

Colombia se quitó el blanqueo con una en el tercero y maquilló en algo, con otra en la parte alta del sexto.

Rafael Lasorsa se llevó la victoria en trabajo completo de 7.0 innings, aceptó cinco hits, dos carreras,dio par de boletos y ponchó a cuatro ; perdió Miguel Navarro, al que le anotaron cinco cohetes, seis rayitas (cinco limpias), dio tras transferencias y abanicó a uno.

Por Venezuela, Gabriel Martínez de 4-2, dos anotadas; Néstor Urbina de 3-2, dos anotadas; Kennew Blanco de 3-1, anotada, dos fletadas; César Lugo de 3-1, dos impulsadas.

Rafael Lasorsa cubrió la ruta al mundial. (Foto: @TeamBeisbolVe)

Ahora por la corona Venezuela, que termina cuarta en la primera fase, pero con el mismo registro de victorias que Puerto Rico y Panamá (3-2) regresará al diamante del José Bernardo Pérez de Valencia mañana viernes 10 de junio, para medirse en semifinales a Cuba, primera del grupo (3:00 pm), divisa isleña que se impuso en la primera confrontación.

A primera hora (10:00 am) Panamá y Puerto Rico disputará el primer boleto a la final, que esta pautada para el domingo 12 de junio (1:00 pm) en el mismo escenario.

A saber En otro resultado de la quinta y última fecha de la ronda eliminatoria, República Dominicana sorprendió a Puerto Rico 10-5. Están clasificados al Mundial de México, que se realizará en Hermosillo del 26 de agosto al 4 de septiembre, Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela. Así marcha Premundial U15 # Equipo J G P .AVE DIF 1 Cuba (*)

5 4 1 .800 0 2 Puerto Rico (*)

5 3 2 .600 1 3 Panamá (*)

5 3 2 .600 1 4 Venezuela (*)

5 3 2 .600 1 5 Colombia (+)

5 1 4 .200 3 6 República Dominicana (+)

5 1 4 .200 3 (*) Clasificado al Mundial (+) Eliminado

Juegos del viernes 10-06 Semifinales

10:00 am. Panamá vs. Puerto Rico, en el José Bernarndo Pérez de Valencia 3:00 pm. Cuba vs. Venezuela, en el José Bernardo Pérez de Valencia

