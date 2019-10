Becky G mostró sus mejores pasos de baile en el video de “Mala santa” 😈😇

Entornointeligente.com /

Con una canción de reguetón y un video lleno de baile y sensualidad, Becky G lanza la carta de presentación de su primer álbum Mala Santa, que saldrá a la luz el próximo 17 de octubre

Mala Santa es el nombre de este nuevo tema, homónimo al disco, y tanto su ritmo como su letra son toda una invitación al baile. En él, la artista estadounidense de orígenes mexicanos muestra sus dos facetas: la de mala y la de santa.

Este sencillo llega justo una semana antes de la fecha del lanzamiento del primer álbum, que incluye colaboraciones con Anuel AA, Farruko, Zion & Lennox. Además, del mismo forman parte algunos temas muy conocidos por todos como Mayores, Sin Pijama o Dollar.

Este nuevo trabajo discográfico fue grabado en Puerto Rico y viene en un momento ideal para la cantante, quien además de tener pendiente este lanzamiento, será la encargada de presentar la gala de los MTV EMAS el próximo domingo 3 de noviembre en Sevilla.

Para estos mismos premios en los que ejercerá de presentadora, está nominada en la categoría Mejor Artista Pop, donde compite con Ariana Grande, Camila Cabello, Jonas Brothers, Shawn Mendes y Halsey.

