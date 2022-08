Beccacece disparó con todo contra Gallardo y calentó el duelo de Copa Argentina

Entornointeligente.com /

Mucho se recuerda el último enfrentamiento entre Beccacece y Marcelo Gallardo en la primera fecha de la Liga Profesional , donde se dijeron de todo luego de que el DT del «Halcón» evitará un lateral a favor de River .

Informate más Hicieron historia: ‘Los Pumas’ le ganaron a los ‘All Blacks’ en Nueva Zelanda «Yo cometí algo que no estaba bien y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me dice él (Gallardo) porque me pareció desubicado» , empezó diciendo Beccacece sobre ese episodio.

Luego, fue al hueso: «Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro lo que está bien o mal cuando hay alguien que imparte justicia… Me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí».

Para cerrar, evidenciando su mala relación, disparó: «No importa quién está adelante, si ganó 14 , 20, 50 títulos o ninguno. Para que uno genere en el otro la autoridad para decir lo que hay que hacer, por lo menos tenes que responder con ética y moral a lo largo del tiempo. Eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que tuvo a lo largo de su carrera han sido increíbles».

Embed «ME ENOJÉ CON MARCELO (GALLARDO) PORQUE ME PARECIÓ DESUBICADO»

En #ESPNF12 , Sebastián Beccacece habló sobre el cruce que tuvo con el entrenador de River. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/FONRRnM3Io

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 26, 2022

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com