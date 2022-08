Becas Progresar: suman dos beneficios y cobran plus de $23.000

Entornointeligente.com /

Becas Progresar ofrece la oportunidad para aquellos jóvenes y adultos que deseen completar sus estudios, ya sea secundarios, universitarios o en determinadas áreas laborales. Se clasifican en cuatro grupos según el tipo de asistencia:

Nivel obligatorio Nivel superior Trabajo Enfermería planes becas progresar lineas del plan 2022.jpg Becas Progresar 2022: cómo y dónde inscribirse En esta línea, quienes estén interesados en ser beneficiarios, deberán anotarse hasta el próximo 31 de agosto mediante argentina.gob.ar/progresar o de manera presencial para los residentes de las ciudades de Santa Fe o Rosario.

Si bien cada una de las líneas del programa tiene requisitos diferentes, también tienen muchas similitudes. Entre ellas:

El cobro es anual, dividido en 12 cuotas mensuales El 80% se cobra mensualmente y 20% restante, al acreditar que se fue alumna/o regular El dinero se deposita en una cuenta bancaria e incluye una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo Una vez aprobada la inscripción, se puede consultar en fecha y lugar de cobro A los montos correspondientes, se suman $1.000 en concepto de conectividad Becas Progresar 2022: cuáles son los requisitos para Nivel Obligatorio Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa, lo cual puede acreditarse a través de un certificado. Tener entre 16 y 24 años. Se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Los requisitos de inscripción de todas las líneas de Becas Progresar pueden encontrarse en: Los requisitos e inscripción pueden encontrarse en: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/

Becas Progresar 2022: cuáles son los requisitos para Nivel Superior Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco años en el país y DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa. Tener entre 17 y 24 años. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta 30 años cumplidos. Estudiantes de enfermería sin límite de edad. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Becas Progresar 2022: cuáles son los requisitos para Enfermería Ser argentinos/as nativos/as, naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco años en el país y DNI. Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin limite de edad. Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE. Becas Progresar Trabajo: cuáles son los requisitos Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI. Tener entre 18 y 24 años. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Becas Progresar 2022: cuáles son los montos de agosto 2022 Progresar Trabajo: para estudiantes de cursos de formación profesional: $5.700 Progresar nivel obligatorio: para personas que cursen estudios primarios y segundarios. Está incluida en esta línea la opción de Progresar para 16 y 17 años: $5.700 Progresar Superior: para personas que estén cursando estudios en el nivel universitario o terciario: $5.700 Progresar Enfermería: Para personas que estudien la carrera (universitaria o terciaria) de Enfermería. Los montos en esta categoría van de $5.700 a $9.700. Plus por Conectividad: qué es y cómo se cobra Todas las categorías de Becas Progresar cobran además un bono extra por Conectividad. Se trata de un plus que que adiciona el Gobierno, para utilizar en gastos de conectividad para llevar adelante los estudios y contar con las herramientas necesarias.

A cada monto de las categorías de Becas Progresar, se suma $1.000 extra que se cobran en el mismo momento que los haberes.

Programa Fomentar Empleo: cómo acceder a un plus de $23.000 La prestación tiene como objetivo asistir económicamente a aquellas personas desempleadas de entre 18 y 65 años . A la hora de la inscripción, la persona solicitante se encuentra con un empleador y se garantiza el pago de hasta $23.000 para el conjunto de titulares.

El programa es del Ministerio de Trabajo, que mantiene las inscripciones para anotarse al programa Fomentar Empleo , que paga hasta $23.000.

«El objetivo de esta política es asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad», se señala desde la página oficial del Ministerio.

Fomentar Empleo: requisitos Personas de 18 a 64 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo Al momento de solicitar la incorporación, los postulantes no deben contar con trabajo registrado en el sistema de seguridad social dentro de los últimos 3 meses. Con excepción del Monotributo Social y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Cómo y dónde anotarme a Fomentar Empleo Ingresar a portalempleo.gob.ar En la sección Ciudadanas/os , elegir la opción «Registrate» . Completar el formulario de preinscripción con tus datos personales Armar tu CV cargando estudios, experiencia laboral, idiomas y cursos. Becas Progresar: formulario de inscripción Para inscribirte a cualquiera de las líneas de Becas Progresar deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar a https://becasprogresar.educacion.gob.ar/Seleccionar la línea de beca que corresponde en cada caso. Ingresar con usuario y contraseña o registrarse. En «Datos personales», completar el formulario y hacer clic en «actualizar datos». Seleccionar «Encuesta» y completar con la información requerida. Marcar «Datos Académicos», elegir la línea de beca, completar el Formulario y seleccionar «Finalizar inscripción». Calendario de pagos de agosto 2022 para Becas Progresar Documentos terminados en 0 y 1: viernes 12 de agosto Documentos terminados en 2 y 3: martes 16 de agosto Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 17 de agosto Documentos terminados en 6 y 7: jueves 18 de agosto Documentos terminados en 8 y 9: viernes 19 de agosto BECAS PROGRESAR.jpeg Télam

