Becas Progresar: abrió la inscripción al segundo llamado

Entornointeligente.com /

Se trata de un beneficio que está dirigido a aquellos jóvenes y adultos que deseen completar sus estudios, ya sea secundarios, universitarios o en determinadas áreas laborales. En esta línea, quienes estén interesados en ser beneficiarios, deberán anotarse hasta el próximo 31 de agosto mediante argentina.gob.ar/progresar o de manera presencial para los residentes de las ciudades de Santa Fe o Rosario.

Informate más Mi Anses: cómo acceder a la plataforma virtual Cabe aclarar que se clasifican en cuatro grupos según el tipo de asistencia : los niveles obligatorio y superior; y las de las ediciones de trabajo y enfermería.

Si bien cada una de ellas tiene requisitos diferentes, también tienen muchas similitudes. Entre ellas, el cobro es anual, dividido en 12 cuotas mensuales; el 80% se cobra mensualmente y 20% restante, al acreditar que se fue alumna/o regular; el dinero se deposita en una cuenta bancaria; e incluye una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo; una vez aprobada la inscripción, se puede consultar en fecha y lugar de cobro; a los montos correspondientes, se suman $1.000 en concepto de conectividad.

progresar.jpeg Becas Progresar 2022: cuáles son los requisitos para Nivel Obligatorio Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa, lo cual puede acreditarse a través de un certificado. Tener entre 16 y 24 años. Se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Becas Progresar 2022: cuáles son los requisitos para Nivel Superior Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco años en el país y DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa. Tener entre 17 y 24 años. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta 30 años cumplidos. Estudiantes de enfermería sin límite de edad. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Becas Progresar 2022: cuáles son los requisitos para Enfermería Ser argentinos/as nativos/as, naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco años en el país y DNI. Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin limite de edad. Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción. Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE. Becas Progresar Trabajo: cuáles son los requisitos Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI. Tener entre 18 y 24 años. Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Becas Progresar 2022: cuáles son los montos de agosto 2022 Progresar Obligatorio: $6.400 Progresar Superior: $6.400 Becas Progresar Superior de carreras estratégicas: entre $6.400 y $10.660 Progresar Trabajo: $6.400 Progresar Enfermería: entre $6.400 y $10.700 Calendario de pagos de agosto 2022 para Becas Progresar Documentos terminados en 0 y 1: viernes 12 de agosto Documentos terminados en 2 y 3: martes 16 de agosto Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 17 de agosto Documentos terminados en 6 y 7: jueves 18 de agosto Documentos terminados en 8 y 9: viernes 19 de agosto BECAS PROGRESAR.jpeg Télam Más notas sobre ANSES Si no me anoté a los subsidios de luz y gas, ¿Cuánto voy a pagar en la factura?

AUH y AUE: cobran aumento en agosto y suman dos beneficios

Jubilados cobrarán un plus de $1.712 en agosto

Mi ANSES: cómo solicitar un préstamo SUAF

Programa Hogar: quiénes son los beneficiarios del subsidio

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com