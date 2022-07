«Bebo mucho y como poco»,  ‘El Cholo’ Durán

Entornointeligente.com /

La leyenda canalera aseguró que el boxeo panameño pasa por un mal momento

Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán es hoy una caja de sorpresas, todo es posible con ‘El Cholo’ y siempre tiene una anécdota o experiencia nueva que contar… Durán es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, un orgullo de su Panamá y de toda Latinoamérica. Me contó un tío que lo vio – hace poco- llegar a un conocido restaurante de comida criolla en La Chorrera y como ‘El Cholo’ es único en todo el sentido de la palabra, no dudó en llegar como si estuviera en casa: relajado, compartiendo con sus fanáticos y con el buen humor que lo caracteriza. El 14 de julio de 2001, la leyenda panameña colgó los guantes para siempre, pero no ha dejado de conceder jocosas entrevistas. «Dormí en un zaguán en El Chorrillo con dos de mis hermanos, ya que mi madre y a nosotros nos desalojaron de la Casa de Piedra donde vivíamos», contó esta mañana el exboxeador en el programa televisivo Jelou .

«En la escuela yo era el más grande, porque entré tarde a estudiar. Aprendí a leer y a escribir muy poco porque no tenía tiempo», contó Durán. No obstante, recordó entre risas: «estuve en varios colegios porque de todos me botaban. Además, nosotros éramos muy pobres y por eso no pude estudiar. Yo, en vez de ir a la escuela, iba a cargar bolsas al mercado para poder llevar algo de comida a casa», continúo diciendo. «Bebo mucho y como poco», fue la frase que utilizó ‘El Cholo’ al referirse a su día a día. No obstante, rectificó con la peculiaridad que lo caracteriza, que los fines de semana se toma sus tragos.

Dijo además al programa matutino que una de las cosas que se arrepiente fue haber dado la espalda a su otrora rival, «Sugar» Ray Leonard, en la pelea del 25 de noviembre de 1980, recordada por la frase: ‘No más’ . El expúgil, quien es parte del Salón de la Fama de Atlantic City, concluyó con tristeza que el boxeo panameño pasa por un mal momento , muy lejos de dar las glorias de antaño. Aunque Roberto Durán cree que este deporte se puede rescatar y llevarlo al sitial de años atrás.

