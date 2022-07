Bebé muere tras ser atacado por un pitbull en el barrio Rincón de Ñemby

Entornointeligente.com /

El paraguayo se caracteriza por tomar con humor todas las situaciones de la vida y las redes sociales son el espacio ideal para hacer catarsis sobre la realidad nacional, con chistes. En medio del debate sobre el juicio político a Sandra Quiñónez, el Equipo Joven de Patria Querida armó «a pedido del público» un hilo para detallar qué diputado sos según tu signo .

En las descripciones, aprovecharon para ironizar y mencionar los delitos por los cuales están siendo acusados algunos parlamentarios. Además, prácticamente sacaron el «perfil» de un total de 12 diputados.

A continuación, el diputado, el signo y la descripción asignada en Twitter por la cuenta del Equipo Joven de Patria Querida (sic):

Aries – Bachi Ñúñez: Sos fero dominado, tu patrón (a) no te deja hablar sin permiso. Sos tan familiero que toda tu familia está en la función pública. Tauro- Walter Harms: Sos kaigue (peresozo), no te gusta trabajar, tus domingos son sagrados, disponible entre semana de 10 a 12 hs. Si te despertás de tu siesta, automáticamente te ponés en modo ñaña. Géminis – Erico Galeano: Te gusta el dinero y luchás por conseguirlo, no parás hasta alcanzar tus objetivos (aunque tengas que lavar algunos billetes). Tus enemigos te tienen tanta envidia que te quieren meter a la carcel. Cáncer – Hugo Ramírez: Sos adicto al gym , cambiás de opinión más que de camisa. Nadie entiende qué lo que es tu onda. Tu hobbie es mirarte al espejo. Leo – Kattya González: Siempre querés tener la razón, hablás con vehemencia y tus emociones son notorias. Te encanta cantar. Virgo – Rocío Vallejo: Siempre analizando y reflexionando. Buscás el orden y la perfección. No le aguantás a los mentirosos y saben que contigo no se jode. Abanderada de la clase. Libra – Sebastián García: Sos el kachiai (bromista) del grupo, sos del grupito de atrás. El rey de la ironía. Decís gua’u que no estudias pero sacas todo 5. Escorpio – Del Pilar Medina: Tenés atención dispersa, te cuesta concentrarte y memorizarte las cosas. Sin embargo, siempre te preparás con un copiatín de respaldo a la hora de dar discursos para chupar la media de tu jefe. Sagitario – Sebastián Villarejo : Sos organizado y un gran soñador. Te animás siempre a dar un paso más. Perfeccionista, tanto que le corregís a tus compañeros si hablan mal en la sesión. Capricornio – Celeste Amarilla: Es un signo audaz que no suele pensar antes de actuar. Y aunque están conscientes de este problema, no pueden evitar dejarse llevar por las emociones. Acuario – Ulises Quintana: Un signo que se caracteriza por sus sólidas amistades y sus ganas de libertad, tanto así que usa a sus amigos para quedar libre de la cárcel. Piscis – Jorge Brítez: Siempre estás descontecado de la realidad, te gusta caminar bajo la lluvia, sos conspiranoico, querés escracharle a Mark Zuckerberg y si te enojás te quitás la camisa».

