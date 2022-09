¿BEBÉ EN CAMINO? â» Daniella Navarro finalmente revela si tendrá o no hijos con Nacho Casano

Entornointeligente.com /

La actriz Daniella Navarro habló de sus planes de ser madre por segunda vez junto a su novio, Nacho Casano. Recientemente en unas respuestas en un Live de Instagram a sus seguidores, la artista criolla reveló sobre sus intenciones de formar una familia junto a su pareja el actor y modelo argentino, Ignacio Casano, mejor conocido como Nacho, a quien conoció dentro del reality show de La Casa de los Famosos 2.

Ahora bien, en la conversación con sus seguidores pidió que no los apresuren con el tema de los niños ya que están recién iniciando su relación, viviendo juntos, y conociéndose el uno al otro, agregando que el tema de los bebés no es algo que de momento les quite el sueño.

Además, Navarro indicó «Señores, por ahora déjennos disfrutarnos, por ahora no está en planes. No estamos cerrados a la posibilidad, pero por ahora yo no quiero bebés porque tengo a mi hija de 5 años que me requiere demasiada atención» hablando de su hija Uguiella a quien tuvo durante su matrimonio con el ex pelotero venezolano Ugueth Urbina.

Por último, Navarro dice que con ser madre de una niña ya es más que suficiente para ella, sin embargo la artista comentó que Nacho no tiene hijos y por él podría hacer una excepción de ser necesario «Si él me dijera: ‘Mira Daniella yo quiero tener una hija’. Yo le doy con todo el amor del mundo mi vientrecito, pero si me lo preguntan a mí yo estoy bien con una princesita nada más».

Redacción Gossipvzla con información de People en Español

