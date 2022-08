Bebé de seis meses em estado grave após acidente de carro em Entre-os-Rios

Entornointeligente.com /

Um acidente de carro, que resultou no capotamento da viatura, provocou ferimentos graves num bebé de seis meses, os pais, que também seguiam no veículo, ficaram apenas com ferimentos ligeiros.

O sinistro ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Estrada Nacional 108, em Entre-os-Rios, no concelho de Penafiel.

O bebé terá sido projetado da cadeira durante o capotamento, segundo o Correio da Manhã. O menino foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, tal como a mãe. Já o pai foi levado para o Hospital de Penafiel.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros de Entre-os-Rios, com 15 operacionais e cinco viaturas, incluindo uma de desencarceramento, assim como uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Penafiel e a GNR.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com