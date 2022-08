Bebê de nove meses morre baleado durante tiroteio em Fortaleza

Entornointeligente.com /

21/08/2022 13h21 Atualizado 21/08/2022

1 de 1 Criança morre baleada no Bairro Pici, em Fortaleza — Foto: Reprodução Criança morre baleada no Bairro Pici, em Fortaleza — Foto: Reprodução

Um bebê de nove meses morreu vítima de bala perdida no Bairro Pici, em Fortaleza, durante um tiroteio na noite deste sábado (20). Outras pessoas foram baleadas e sobreviveram. Dois criminosos armados tentaram matar um dos homens feridos e, enquanto disparavam, atingiram a criança.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, três pessoas foram baleadas no tiroteio. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um dos feridos recebeu atendimento médico, e a terceira pessoa recusou o serviço hospitalar.

Ainda conforme a secretaria, os dois homens baleados têm passagens na polícia por 10 crimes: integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, corrupção de menores, ameaça no contexto de violência doméstica, resistência, desacato e desobediência.

A polícia investiga se os autores dos disparos tentaram matar os dois homens por rixa entre facções criminosas.

A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso e faz buscas para identificar e capturar os suspeitos, bem como descobrir a motivação do fato. Até a tarde deste domingo (21), ninguém foi preso.

Denúncias

A Secretaria da Segurança afirma que a população que tem pistas sobre o caso ou informações que possam levar à prisão dos criminosos podem colaborar fazendo denúncias por meio do número de telefone 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, da delegacia responsável pela investigação do caso, que também é o WhatsApp do Departamento.

As denúncias podem ser feitas de forma sigilosa.

