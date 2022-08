Bebé de dois meses fica em estado grave ao tentar atravessar fronteira entre EUA e México

Entornointeligente.com /

Duas crianças morreram na segunda-feira após terem tentado atravessar a fronteira entre os Estados Unidos da América (EUA) e o México, através do Rio Grande. Um bebé encontra-se em estado crítico.

Citado pela NBC News, Manuel Mello, comandante do Departamento de Bombeiros de Eagle Pass, disse que as crianças foram «encaminhadas através» do rio por volta da 01h00 (hora local), e em duas travessias diferentes, para tentar chegar ao estado do Texas.

Um rapaz de três anos foi encontrado nas águas, tendo o óbito sido declarado no local e, mais tarde, uma rapariga de cinco foi também encontrada mortada quando tentou realizar a travessia, confirmou Instituto Nacional de Migração do México. A menina faleceu quando a mãe a transportava nos braços ao longo do rio, antes de a força da corrente a ter levado para longe.

O bebé que se encontra em estado crítico tem dois meses e foi transportado para um hospital de San Antonio, no Texas.

Membros da polícia fronteiriça norte-americana, que costumam patrulhar aquela zona, acompanharam o incidente e quando os bombeiros chegaram ao local, já tinham iniciado manobras de reanimação às crianças.

