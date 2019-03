Bebé dado como morto após parto volta a respirar nos braços dos pais – Insólitos – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Um bebé dado como morto após o parto voltou a respirar nos braços dos pais quando estes estavam a despedir-se dele no hospital Santa Clara de Colorado, no Paraná, Brasil. Segundo avança o site G1 da Globo , os pais perceberam que o bebé estava vivo meia hora depois de lhes ter sido comunicado que a criança morreu na sequência do parto. De acordo com a mesma fonte, a mãe do bebé, de 24 anos, estava grávida de seis meses quando entrou em trabalho de parto, com o bebé a nascer de forma prematura com cerca de um quilograma. Depois, o estado de saúde do menino deteriorou-se, foi necessário fazer reanimação por parte dos médicos e precisou de suporte ventilatório, não resistindo, segundo os médicos, a todos estes processos. Avisaram a família da morte do menino, mas afinal ainda estava vivo. O bebé está agora internado em estado grave nos cuidados intensivos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, no Brasil.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

