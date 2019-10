Beatriz Sarlo: “Macri fue mediocre en todos los aspectos y tuvo funcionarios que no estuvieron a la altura”

Entornointeligente.com /

La ensayista sostuvo que la gestión de Cambiemos será recordada como “un gobierno de promesas frustradas porque eran imposibles” Beatriz Sarlo analizó el resultado de las elecciones que confirmaron a Alberto Fernández como el próximo presidente y se mostró crítica con los cuatro años de gestión de Cambiemos. Para la ensayista, “Macri fue mediocre en todos los aspectos y tuvo funcionarios que no estuvieron a la altura, eso lo convierte en un mal presidente”. En diálogo con LNE , Sarlo resaltó la remontada que tuvo el oficialismo con respecto a las Primarias del 11 de agosto: “El crecimiento de Macri indica que aumentó el número de votantes, y que su campaña fue eficaz en el último tramo, para convocar ciertas voluntades que estaban completamente dormidas” . En ese sentido, sobre las marchas del “Sí, se puede”, expresó que el Presidente “se puso muy emotivo en el último tramo, uno podría criticarlo como gestualidad política pero fue emotivo”. “Los actos grandes no solo comprometen a los que se hacen presentes en ellos, sino a los que lo ven por televisión” , sostuvo sobre la marcha del millón que convocó Juntos por el Cambio. Sarlo consideró que “esas viejas formas de hacer política”, el Gobierno “las descubrió al final”. (Thomas Khazki) Al respecto de la campaña del Frente de Todos, expresó que “Alberto consolidó votos propios, que Cristina (Kirchner) no podía lograr”. Sobre Fernández agregó que “hizo una campaña con errores que tienen que ver con su temperamento: es inteligente y muy calentón”, describió. “Prefiero un candidato que muestre su temperamento a uno que lo esconda y lo reprima”, agregó. Consultada sobre si el presidente electo se “cristinizó”, fue contundente: “Los gestos de una persona de 60 años no los aprende de Cristina, lo aprendió de mucho antes, mostró toda su personalidad y eso le debe haber costado muchos votos y críticas” , analizó. En comparación, declaró que “Macri no tiene capacidad expresiva , para llegar a la presidencia es muy probable que haya necesitado de otras virtudes o cualidades;”. “Si vemos los pocos votos que sacaron las demás fuerzas, fue lo más parecido a un ballotage”, declaró sobre las elecciones y de cara al futuro sostuvo que “queda el interrogante sobre qué va a pasar con Cambiemos, ¿va a seguir existiendo?” , se preguntó. “¿Qué van a hacer los radicales, van a seguir entregando lo que queda del partido a un gobierno de carácter liberal conservador? El futuro de Macri depende también de lo que decida el radicalismo, para Cambiemos sería un golpe muy fuerte si los radicales deciden apartarse de este experimento. (AP) Con respecto a los liderazgos de la futura oposición, resaltó que “Horacio Rodríguez Larreta ha tenido una victoria resonante, tiende a consolidarse. No necesita asesores en política, quizás sabe manejarse por una herencia familiar de tradición política”, manifestó sobre el jefe de Gobierno reelecto y comparó con otros dirigentes de Juntos por el Cambio: El desprecio de la política es muy grande, se veía en los dirigentes amarillos puro”. También opinó sobre la figura de María Eugenia Vidal : “El carisma del abrazo, los ojos medios llorosos y la sonrisa tierna, lo entiendo muy poco. Abrazar vecinos me parece bárbaro pero muchos votos no le dio”, criticó sobre la campaña de la gobernadora y comparó con el candidato del Frente de Todos: “La figura de (Axel) Kicillof quizás fue más persuasiva que tanto timbreo organizado”. Sarlo declaró que la gestión de Cambiemos será recordada “como un gobierno de promesas frustradas porque eran imposibles”. En ese sentido, agregó que la presidencia de Macri “fue mediocre en todos los aspectos, y tuvo funcionarios que no estuvieron a la altura de lo que se necesitaba. Eso lo convierte en un mal presidente. Nadie quiere llegar a la presidencia y ser malo, él era un político mediocre y tuvo funcionarios medicores. Un presidente es responsable de los funcionarios que tiene”. Al respecto del gobierno que recibirá el Frente de Todos, manifestó que “la situación económica que recibe Alberto es más grave que la que recibió Macri” , y recomendó al presidente electo “decir que la situación es muy grave, no la tiene que ocultar porque sino se la van a cobrar. Seguí leyendo: De qué hablaron Alberto Fernández y Mauricio Macri: detalles de un encuentro que permite presagiar una transición ordenada

