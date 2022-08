Beatriz Lugo: «Ser mamá es mi sueño hecho realidad» – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La comunicadora social Beatriz Lugo , es en la actualidad la conductora del programa de televisión AM , transmitido por Globovisión desde el año 2019.

Es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con un diplomado en Gerencia de Medios de la Universidad Monteávila.

La periodista que estuvo de ancla de espectáculo durante seis años, indica que es su fuente favorita.

Sin embargo, quería aprender de otras cosas, y dedicarle tiempo a su familia, por lo que propuso la idea de este programa con el cual ha logrado organizarse sin abandonar su profesión, a sus hijos, y además, aprender cada día de todos los profesionales que tiene como invitados.

Como la mayoría de las madres, le teme a no estar para sus hijos, no verlos crecer, o faltarles. «Me cuido muchísimo porque me da miedo no tenerlos cerca y que ellos no cuenten conmigo».

Para ella, su motivación son sus hijos, y trabaja cada día para ser mejor para ellos y que se sientan orgullosos de su mamá . A Lugo, pocas cosas la hacen enfadar, pues trata de tomarse la vida un poco más ligera.

Z3D: ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir en el ámbito profesional?

BL: La muerte de Mónica Spear . Cubría la fuente de espectáculos y me asignaron ir al Cementerio del Este. Fue muy duro, sentí como si ella formara parte de mi familia.

Me constó separar el hecho de que yo era periodista y ella era la noticia, me involucré demasiado. Después del entierro, pasé un fin de semana bastante triste.

Z3D: ¿Qué le llevó a iniciar el programa AM y qué ha aprendido?

BL: Pasé seis años en Primera Página como ancla de espectáculos, y después de muchos años madrugando decidí que ya era tiempo de cambiar y hacer otras cosas.

Quería tomarme un tiempo para mí, tener otro bebé, y propuse la idea de otro programa, y junto a mi jefa Adriana Carrillo, e ideamos el concepto de AM en el año 2019.

Durante el tiempo que llevo en AM , es un constante aprendizaje. Tengo que estudiar mucho, prepararme cada día porque son distintos temas que le preocupan a la familia.

Z3D: ¿Cómo maneja el tiempo entre ser mamá, esposa y su profesión? ¿Cuál de estos roles considera es el más difícil?

BL: No te podría decir cuál es más difícil, trato de equilibrarlo. Todos son importantes para mí y no quisiera abandonar ninguno.

Por supuesto no puedo abandonar a mis hijos, pero no quisiera darle más peso a uno u a otro. La idea es organizarse. Tengo la suerte de tener un programa que me permite dejar a mis hijos en el colegio, luego ejercer mi profesión mientras ellos están en clases, y finalmente, irlos a buscar y acompañarlos en sus actividades. Todo es importante para mí y he podido hacerlo hasta ahora.

Z3D: ¿Qué significa para Beatriz Lugo la maternidad?

BL: Ser mamá es lo mejor que me ha pasado, es algo con lo que soñaba desde que estaba pequeña. Es mi sueño hecho realidad.

Justamente quería una hembra y un varón, y Dios me premió, y me envío esta bendición de tener a Alejando y a Martina conmigo.

Z3D: ¿Cómo se describe como mamá?

BL: Soy una mamá consentidora, dedicada a ellos. Me encanta compartir con ellos, ellos son mis maestros. Me encanta estar presente en los momentos importantes, en los actos, estar ahí en primera fila aplaudiéndolos.

También tengo un carácter un poquito fuerte, pongo límites, pero siempre explicándoles la razón de por qué deben o no hacer algo. No con violencia física, ni ningún tipo de maltrato porque gracias a Dios yo tampoco lo sufría de pequeña.

Z3D: Dicen que cada embarazo es diferente y la crianza de los niños también ¿cómo lo vive Beatriz Lugo con dos niños de diferentes edades?

BL: Sí, es cierto, los embarazos son distintos, es distinto tener un niño a una niña. Martina es una niña súper segura, organizada, es líder. Ella me dirige, y yo la verdad confío mucho en su criterio, lo valoro y la dejo tomar decisiones.

Además, me ayuda mucho con su hermanito, es una hermana mayor súper dedicada y abnegada.

Alejandro es un «loquito», está en los terribles dos años, es impulsivo, es arriesgado; yo le digo el inmortal porque no le tiene miedo a nada.

Me ha tocado ser mamá de varón y pasarme todo el día persiguiéndolo para que no se caiga, no se pegue o no se haga daño, porque no le tiene miedo a nada.

Z3D: ¿Lee e indaga en los métodos más eficientes para criar a los niños?

BL: Sí, me gusta aprender sobre crianza, me gusta prepararme. En el programa tengo la oportunidad de abordar estos temas.

Cada niño es distinto, cada niño es una escuela, así que aplico un poquito lo que he aprendido de ellos a través de la experiencia, con la teoría que me pueden dar los profesionales que entrevisto en materia de crianza, de crianza respetuosa porque esa es la que yo practico.

Z3D: ¿Qué opinión le merece la crianza respetuosa?

BL: Estoy de acuerdo con la crianza respetuosa, creo que podemos poner límites sin necesidad de recurrir a la violencia.

Creo que los niños conformen van creciendo pueden ir tomando sus propias decisiones y debemos respetarlas.

Z3D: La tecnología nos ha invadido ¿Le permite a sus hijos que tengan acceso a las pantallas?

BL: La tecnología es un gran aliado. Creo que lo que debemos regular es el tiempo que ellos pasan con los dispositivos electrónicos. No podemos eliminar la tecnología porque está presente en nuestras vidas, hace todo más fácil y es una gran herramienta de aprendizaje para ellos.

Z3D: ¿Qué es para usted la lactancia materna?

BL: El tema con la lactancia es muy bonito porque con Martina no tuve la oportunidad de amamantarla. Ella siempre tomó fórmula, fue una niña sana, pero yo quería vivir esto de amamantar a mi bebé, y con Alejandro, gracias a Dios conté con la asesoría de la doctora Emilia Figueroa, que es mi pediatra y también es asesora en lactancia materna.

Ella me acompañó desde el quirófano, practicamos el apego precoz y ha sido maravilloso este camino de la lactancia materna. Todavía estoy amamantando a Alejandro y ya va a cumplir dos años y medio. Estamos casi en el destete, pero creamos una conexión muy linda a través de la lactancia materna.

No juzgo a las mamás que no han podido amamantar , yo misma soy ejemplo de que con mi primera hija no pude, e igual es sana; pero con Alejandro si tuve la oportunidad de vivirlo.

Z3D: Recomendaciones para las futuras mamás acerca de la lactancia

BL: Les digo que se asesoren y que siempre la decisión que ellas tomen va a ser lo mejor para sus hijos, que no se sientan presionadas, ni juzgadas.

Ser mamá no es fácil, no hay un manual para hacerlo bien o mal, y siempre estamos en constante aprendizaje.

Les recomendaría si pueden amamantar a sus bebés, que lo hagan; si no pueden, no son ni peores mamás que otras. Es igualmente válido lo que decidan, lo importante es no sentirse juzgada.

Hay muchísimas mamás dispuestas a acompañarlas en este proceso y muchos asesores en los que se pueden apoyar.

Z3D: Recién celebramos el Día de Caracas, ¿qué le regalarías a esta ciudad y por qué?

BL: Caracas es mi ciudad natal y la ciudad natal de mis hijos, es mi lugar favorito, amo vivir en Caracas, amo ser caraqueña, amo estar rodeada de tanto verde, de tantas montañas.

Yo le regalaría a Caracas ciudadanos que la valoraran porque Caracas lo tiene todo; solo hace falta ciudadanos que la valoren y la cuiden, y en eso me incluyo. Siempre podemos ser mejores y siempre podemos enseñar a nuestros hijos a través del ejemplo, a amar esta ciudad que nos ha dado tanto.

Z3D: ¿Qué ha aprendido en estos años de pandemia?

BL: La importancia de la paciencia , de no dar todo por sentado. También me ha ayudado a entender que de un día para otro podemos no estar, porque nos contagiamos de un virus que nos demuestra lo finita que es nuestra vida.

Así que tenemos que valorar cada oportunidad que tenemos, tenemos que valorar cada día que despertamos y sobre todo, valorar a quienes tenemos cerca porque eso siempre será lo más importante, quienes nos rodean.

