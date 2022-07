Beatrice E. Rangel: Los ejercicios constituyentes latinoamericanos

Entornointeligente.com /

A partir del fin de la década de los años ochenta América Latina inicio un periodo que ya dura treinta años de modificaciones a los textos constitucionales. En el proceso han cambiado los textos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. En cada ocasión la fundamentación para los cambios era la necesidad de dar cabida a colectivos emergentes y despojar a la sociedad civil de la chaqueta de fuerza antidemocrática que impedía el desarrollo. Treinta años después la región está llena de textos constitucionales que han aumentado el poder del estado, restringido las libertades de la sociedad civil y ofrecido un conjunto de panaceas que los presupuestos públicos son incapaces de proveer.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El texto que será sometido a la consideración del pueblo chileno el 4 de septiembre de este año satisface el formato ancestral Latino americano. No es un texto constitucional sino un complejo reglamento en el que el ciudadano debe someterse a un control intrusivo y paralizante del estado. Y, al igual que en el pasado, crea un conjunto de figuras jurídicas, institucionales y de personería que es muy difícil por no decir imposible sufragar con los impuestos que se pagan en Chile. Por último, al igual que todos los textos constitucionales Latino Americanos es punitivo olvidando que el ser humano se mueve por incentivos. En fin, el texto es más del mismo desastre que ha imperado en la región por 500 años. Y por supuesto como dijera Einstein» no hay nada mas absurdo que repetir procedimientos equivocados y esperar que salgan buenos resultados».

