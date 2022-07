Bear Grylls: «Puedo enumerar 21 veces en las que debería haber muerto»

Entornointeligente.com /

B ear Grylls, conocido por protagonizar programas televisivos como ‘El último superviviente’, ‘Salvajemente famosos’, ‘En la isla con Bear Grylls’ o ‘You vs. Wild’ , no quiere dejar atrás todas las experiencias que vive todavía a sus 48 años de edad.

Todas sus aventuras son bastante peligrosas, el propio Grylls reconoció a BBC Radio 4 a principios de año que han habido momentos en los que pensaba que no lo contaría: » Puedo enumerar 21 veces en las que debería haber muerto durante los primeros episodios de nuestros programas de televisión. No es un número del que esté orgulloso , pero no sabíamos hacerlo mejor al principio»

Se han dado muchos contratiempos durante los rodajes de dichos programas , desde accidentes a shocks anafilácticos debido a su alergia a las picaduras de abejas. Aún así, todo quedaba en un buen susto y el británico ya pensaba en la siguiente aventura sin tenerle miedo a la muerte.

Pese a todos los accidentes sucedidos, Grylls ha conseguido muchos hitos. Entre ellos podemos encontrar que es el británico más joven en coronar el Everest (23 años) o sobrevolar el Himalaya en paramotor con unas extremas temperaturas y muy bajo nivel de oxígeno. Grylls es reconocido como el «verdadero McGyver» y se pueden encontrar muchos libros en los que puedes conocer todas sus experiencias vividas.

Ya no sigo una dieta vegana, mi salud se hundió

Hace poco tiempo, reconoció algo que muchos de sus seguidores se quedaron muy sorprendidos. Grylls mantenía una dieta vegana y la abandonó , ya que, como dijo en una entrevista con GQ, no le sentaba bien.

El británico tuvo efectos secundarios a causa de la Covid-19 y a partir de ahí cambió su forma de pensar. » Estoy en contra de los frutos secos, los cereales, el trigo y las verduras . Afectaban negativamente a mi salud. Fui una gran defensor del estilo de vida vegano durante años, y escribí un libro sobre ello, pero mi salud se hundió «, sentencia.

Me haré mayor y las probabilidades de lesionarme aumentarán

Este lunes 25 de julio se estrena la nueva temporada de ‘Running Wild’. Grylls sabe que ya cuenta con una desventaja que es la edad, pero no entra en sus planes retirarse a corto plazo. «Un factor importante es que, por muy buenos que intentemos hacer los programas de televisión, siempre estarán limitados en la cantidad de episodios que podemos producir y las probabilidades cada vez mayores en términos de peligro . Me haré mayor y las probabilidades de lesionarme aumentarán «, finaliza Grylls.

