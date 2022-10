BE quer mais apoios à habitação, PS aguarda por OE para revelar propostas

Entornointeligente.com /

Esta quinta-feira, o Parlamento vai debater e votar cinco projectos do Bloco de Esquerda (BE) de resposta à escalada dos preços das casas , que registaram o maior aumento de sempre este ano, e das prestações de crédito à habitação das famílias, que poderão, a partir deste mês, crescer para lá de uma centena de euros devido à subida das taxas de juro. Para isso, precisará do apoio das restantes bancadas. Ao PÚBLICO, o PS diz que ainda é «prematuro» falar do debate de quinta-feira, e embora reconheça que há um problema, não adianta que medidas poderão ter o apoio da bancada socialista.

