Be Parklife: un proyecto disruptivo con gran éxito en el mercado inmobiliario

Be Parklife es la nueva propuesta de Be Proyectos, una empresa con más de 10 años de expertise en Uruguay. «Vida al parque» fue la idea que se cristalizó en cinco torres de arquitectura contemporánea, rodeado de verde en el Parque Rivera y cerca de colegios, clubes, centros comerciales y rápidas conexiones a toda la ciudad.

«Es un proyecto disruptivo», de acuerdo a su director comercial, Marcelo Freiberg, debido a que eligieron una locación que no estaba dentro del segmento inmobiliario. «Hasta para el mismo montevideano el Parque Rivera no estaba en el radar. Pero teníamos el convencimiento de que iba a funcionar», detalló. Y eso fue lo que sucedió.

La propuesta inició en octubre de 2019 y en el primer trimestre vendió 40 apartamentos. Tres años después, y ya con dos torres entregadas y una próxima a inaugurar, Be Parklife tiene vendidas 125 unidades de las 164 disponibles.

«Tuvimos la visión, la ambición y la convicción de que iba a funcionar y ya desde el lanzamiento se vendió rapidísimo». Be Parklife. Foto: Be Proyectos La propuesta Son cinco torres de cuatro pisos en un complejo cerrado. En todo el predio hay 164 departamentos de uno, dos o tres dormitorios. Cada uno fue diseñado para disfrutar la luz y vivir pasándola bien.

«Vivir de cara al parque: para inspirarte, para salir a caminar o correr, para compartir la infancia, para pasear con tu mascota o para hacer un picnic espontáneo»: esta es la propuesta en la que se inspiraron para crear cada una de las unidades.

Be Parklife se pensó y se ejecutó pensando en cómo integrarlo de la mejor forma al parque y a la naturaleza. Por este motivo, todos los departamentos tienen gran luminosidad y aberturas. «Las torres en sí están bastante oxigenadas entre ellas», adelantó su director comercial y explicó que hay más de 120 cocheras para quienes allí vivan.

Freiberg resaltó que el éxito se debe a un trabajo en equipo. Además de Be Proyectos, Nova Construcciones aporta su experiencia y calidad; Estudio Harispe, liderado por el Arq. Diego Harispe, con su toque de creatividad y diseño, el Estudio Posadas con asesoramiento integral y el Banco Itaú aporta su sello.

Torres de Be Parklife. Foto: Be Proyectos Un cambio de hábito «La misma pandemia nos hizo cambiar muchas hábitos de vida y aspiraciones. Este proyecto, que fue pensado previo al 2020, posee los atributos que hoy en día buscan los uruguayos», adelantó su director comercial.

Be Proyectos ya entregó la torre A y la torre B, con la particularidad de que esta segunda se prometió para abril de 2022, pero se inauguró en marzo. La C, en tanto, estaría pronta para octubre de este año, aunque, finalmente se entregará los primeros días de setiembre.

La D estará lista en agosto de 2023 y la E, última torre del proyecto inmobiliario, estará lista para marzo de 2024.

Amenities El proyecto tiene un cerramiento perimetral de alta seguridad y cuenta con guardia las 24 hs. Dentro del predio hay un paseo interior con diseño paisajístico, plaza de juegos infantil, salón de usos múltiples, así como rooftop con barbacoa, laundry , solarium y bicicletas comunitarias.

Vivienda e inversión Esta propuesta inmobiliaria es recomendable tanto para vivir como para invertir. Be Parklife tiene los beneficios de la ley 18.795, de vivienda promovida con 100% de exoneración de impuesto a las rentas, exoneración por 10 años de los Impuestos al Patrimonio desde la finalización de la obra, entre otros.

Freiberg explicó que «todas las entregas que se hicieron se alquilaron inmediatamente. Ya no hay vacancia y hay lista de espera para alquilar la Torre C».

Si bien los grandes proyectos que se entregan en etapas pueden generar incertidumbre, Be Proyectos logró transmitir seguridad, confianza y tranquilidad, ya que vendió a gran ritmo y logró incluso superar el cronograma de entrega e inaugurar las primeras dos torres.

Bicicletas comunitarias en Be Parklife. Foto: Be Proyectos 10 años de experticia Be Parklife forma parte de Be Proyectos, empresa desarrollista que dio sus primeros pasos con Be Punta, en el famoso balneario de Maldonado.

Cuando realizaban dicho proyecto, comenzaron a interesarse también en Montevideo. Las propuestas para Punta del Este apuntan al «ocio y al disfrute», pero también querían crear para «inversión y para el público local». Fue así que culminaron en 2015 su primer proyecto en la capital de Uruguay, denominado Be Biarritz. En 2018 inauguraron Be Palermo y, en 2019, Be Pocitos. Fue en ese año que empezaron con el nuevo proyecto en el Parque Rivera.

A su vez, Freiberg contó que están muy cerca de cerrar sus dos próximos emprendimientos, aunque no adelantó las localizaciones. «Estamos muy contentos con la posibilidad de desarrollar propuestas inmobiliarias en Uruguay y tenemos planes a futuro».

