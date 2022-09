BE acusa Governo de dar «grande prenda» à empresa que adquiriu aeroportos

Entornointeligente.com /

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, acusou este sábado o Governo de usar estudos para o novo aeroporto como «manobras» para uma «grande prenda à multinacional» francesa que comprou os aeroportos na altura do Governo de direita.

O Governo «agora diz que vai estudar outra vez, o que na verdade já está estudado, e todas estas manobras são, sobretudo, uma grande prenda à multinacional que comprou os aeroportos portugueses ainda no tempo do Governo do PSD e CDS-PP», acusou.

Catarina Martins reagiu assim, em declarações aos jornalistas, em Viseu, após uma visita ao Mercado de Produtores, ao anúncio do executivo, esta sexta-feira, da criação da comissão técnica independente para estudar a localização do novo aeroporto.

Subscrever Segundo defendeu, «não há nenhuma novidade, a não ser aquilo que já se sabia», já que o Governo andou a dizer «durante tantos anos, que tinha de ser no Montijo, que não podia ser outra coisa que não Montijo» e agora volta a estudar.

«Não querem fazer os investimentos que querem fazer no país, estão sempre à procura da solução mais barata e este adiar de tomar de decisões ou de querer tomar decisões do ponto de vista ambiental é inaceitável», apontou.

Neste sentido, defendeu que «sempre foram estratagemas para fazer a vontade à Vinci, que foi aquela empresa francesa que acabou por ficar com os aeroportos em Portugal» o que, no seu entender, «é um erro, Portugal precisava de ter, naturalmente, uma outra visão».

«Já se sabe, já há soluções, já houve estudos, enfim, é só atrasar mais porque a Vinci não quer gastar dinheiro», apontou Catarina Martins, à margem de uma visita a Viseu no âmbito do roteiro climático que o BE está a realizar.

Questionada sobre a reunião entre os líderes partidários do PS e PSD, a propósito do aeroporto, Catarina Martins disse que «não é novidade nenhuma», uma vez que «o PS, tendo maioria absoluta, foi claro, as negociações são com o PSD».

Neste sentido, disse que «não é a primeira vez, em momentos em que há um projeto que passa por ultrapassar uma crise através do empobrecimento de quem trabalha» se vê «PS e PSD sentados à mesma mesa» ou seja, «é sempre a mesma estratégia».

«Face a uma crise o que se faz? É empobrecer quem vive do seu trabalho, é fazer recair sobre quem vive do seu salário, da sua pensão, o peso da crise», acusou.

Ou seja, acrescentou, «o PS está a fazer este caminho e procura e procurará no PSD o conforto para este caminho e o PSD também sempre achou este caminho natural, sempre o defendeu», sublinhou.

