BCR: ingresos por IGV crecieron en 17.8% interanual en agosto

La recaudación por IGV interno se incrementó en 13.8% interanual en agosto, debido principalmente al mayor nivel de actividad económica, así como al efecto de los mayores precios de hidrocarburos, explicó. «Este incremento se registró, a pesar de la vigencia de la exoneración del IGV para un grupo de alimentos», sostuvo. En el mes, la recaudación del IGV interno por sectores presentó resultados mixtos, subrayó la autoridad monetaria. No obstante, destacó el crecimiento interanual de los sectores hidrocarburos (131%), servicios (28.9%), en particular otros servicios (33.8%), transportes (28.9%) y telecomunicaciones (26%), y energía eléctrica y agua (16.9%). De otro lado, los ingresos por IGV a las importaciones tuvieron un crecimiento interanual de 21.9%, reportó. Ello estuvo explicado por el aumento de las importaciones, principalmente de insumos, en particular combustibles, lubricantes y conexos, y materias primas para la industria; y de bienes de consumo, precisó. De enero a agosto del 2022, la recaudación por el IGV aumentó en 17.6% respecto al mismo período del 2021, indicó. En este periodo, los ingresos por IGV interno e importaciones crecieron en 14.2% y 21.8% respectivamente, puntualizó. Más en Andina: Créditos reprogramados bajaron a S/ 34,158 millones por pago de deudores, señala @SBSPERU ?? https://t.co/G2yc2w5dO7 pic.twitter.com/DcMVrH87l7

