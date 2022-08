BCR: exportaciones crecieron 11.1% en el segundo trimestre del 2022

Entornointeligente.com /

Esta evolución positiva se debió principalmente por el aumento interanual de 14,7 por ciento en el valor de los embarques de productos no tradicionales; y en menor medida al mayor valor de los envíos de productos tradicionales en 9,9 por ciento interanual, particularmente petróleo, gas natural, agrícolas y mineros. En la expansión interanual del valor de las exportaciones se observa el incremento de 7,7 por ciento en el precio promedio de los productos embarcados. El mayor precio se registró en los productos no tradicionales en 9,6 por ciento, dentro de los cuales destacan minería no metálica (39,0 por ciento), químicos (28,4 por ciento) y pesqueros (19,9 por ciento). Contribuyó también el mayor precio promedio de zinc, oro y petróleo. En menor magnitud, sumó al crecimiento del valor de exportaciones el aumento de 3,2 por ciento en el volumen embarcado, dentro del cual destaca el de los productos no tradicionales en 4,6 por ciento, como minería no metálica (23,0 por ciento), textil (21,9 por ciento) y siderometalúrgico (11,9 por ciento). Más en Andina: ?? El Ministerio de Economía y Finanzas ( @MEF_Peru ) autorizó la transferencia de más de 126 millones soles a favor del @Minsa_Peru , el @NeoplasicasPeru , así como a favor de diversos gobiernos regionales y locales. https://t.co/0kFypkWSWS pic.twitter.com/W0ZionyZq2

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 20, 2022 (FIN) NDP/CNA Publicado: 20/8/2022 Noticias Relacionadas BCR eleva su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos a 6.50% BCR: economía peruana habría crecido alrededor de 3.5 % en junio del 2022 BCR proyecta que inflación anualizada seguirá disminuyendo

LINK ORIGINAL: Andina

